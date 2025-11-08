Smart City Expo clôture une édition record et appelle les villes à prendre la tête de la transformation mondiale

BARCELONE, Espagne, 8 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Smart City Expo World Congress (SCEWC), le principal sommet international sur les villes et les solutions urbaines intelligentes organisé par Fira de Barcelona, a clôturé son édition 2025 en enregistrant des chiffres record. Avec plus de 27 000 participants venus de 143 pays, l'événement s'est concentré sur la façon dont les villes doivent mener la transformation urbaine en utilisant des technologies telles que l'intelligence artificielle.

Attendees walk through the halls of Smart City Expo 2025

Sous le thème « Le temps des villes », le SCEWC 2025 a mis en évidence le potentiel de transformation de la technologie dans l'effort mondial pour promouvoir un développement urbain durable et efficace. Le lancement de l'espace Villes prêtes pour l'IA a permis aux délégués d'explorer la manière dont cette technologie accélère les solutions dans les métropoles du monde entier, s'imposant comme un catalyseur de changement.

Le directeur du congrès mondial Smart City Expo, Ugo Valenti, a déclaré : « Les villes sont clairement en train d'assumer leur rôle et leur responsabilité dans l'avenir. Les défis sont complexes, mais elles les affrontent de front et s'orientent vers l'action. L'intelligence artificielle s'est imposée comme un outil essentiel, non seulement pour l'efficacité, mais aussi pour accélérer la transformation dont les métropoles ont un besoin urgent. Les villes doivent diriger avec détermination et responsabilité et, après l'événement de cette année, il est plus clair que jamais que nous sommes sur la bonne voie ».

Le SCEWC s'est tenu parallèlement au congrès mondial Tomorrow.Mobility, organisé avec l'EIT Urban Mobility-Tomorrow.Building et Tomorrow.Blue Economy, et a rassemblé 1 190 exposants, dont Axis Communications, Bentley, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell, Deloitte, Google, iot squared, Microsoft, Nvidia, SPIE, Urbaser et Veolia.

En outre, les événements ont rassemblé plus de 600 experts internationaux, dont Nikki Greenberg, Kate O'Neill et Carlo Ratti, qui ont partagé leurs points de vue sur l'avenir de la vie urbaine, de la gouvernance et de la mobilité.

SCEWC 2025 a également mis en lumière le rôle des startups dans la construction des villes de demain, avec l'Innovation Playground qui met en relation les investisseurs, les centres de recherche et près de 350 jeunes entreprises qui présentent leurs derniers produits et technologies.

Prix mondial de la ville intelligente



La ville italienne de Rome a reçu le prix « Smart City of 2025 » lors des World Smart City Awards, qui récompensent chaque année les initiatives et les projets les plus remarquables dans le domaine de la transformation urbaine. Les prix ont également récompensé Maimunah Mohd Sharif, maire de Kuala Lumpur (Malaisie) et ancienne directrice exécutive d'ONU-Habitat, pour sa contribution au développement de nouveaux paradigmes urbains à l'échelle mondiale.

Le congrès mondial Smart City Expo reviendra à la Fira de Barcelone, sur la Gran Via, pour sa quinzième édition, du 3 au 5 novembre 2026.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2816850/Smart_City_Expo_2025.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg