Smart City Expo sluit recordeditie af en roept steden op om wereldwijde transformatie te leiden

BARCELONA, Spanje, 7 november 2025 /PRNewswire/ -- Smart City Expo World Congress (SCEWC), de toonaangevende internationale summit over steden en slimme stedelijke oplossingen georganiseerd door Fira de Barcelona, sloot de editie 2025 met recordcijfers af. Het evenement telde meer dan 27.000 deelnemers uit 143 landen en richtte zich op de manier waarop steden een voortrekkersrol kunnen spelen om stedelijke transformatie te bevorderen aan de hand van technologieën zoals artificiële intelligentie.

Aanwezigen lopen door de hallen van Smart City Expo 2025

Onder het thema "The Time for Cities" demonstreerde SCEWC 2025 het transformatieve potentieel van technologie in de wereldwijde inspanning om duurzame en efficiënte stedelijke ontwikkeling te stimuleren. Het debuut van de AI-enabled Cities-zone stelde afgevaardigden in staat om te verkennen hoe deze technologie oplossingen in metropolen wereldwijd versnelt en zich als katalysator voor verandering profileert.

Ugo Valenti, directeur van Smart City Expo World Congress, verklaart: "Steden omarmen duidelijk hun rol en verantwoordelijkheid in de toekomst. De uitdagingen zijn complex, maar ze gaan ze niet uit de weg en sturen aan op actie. Artificiële intelligentie heeft zich bewezen als een cruciaal hulpmiddel, niet alleen voor efficiëntie, maar ook om de transformatie te versnellen die metropolen dringend nodig hebben. Steden moeten doelgericht en op verantwoorde wijze leiding geven en na het evenement van dit jaar is het duidelijker dan ooit dat we op het juiste spoor zijn."

Het SCEWC werd tegelijk gehouden met het Tomorrow.Mobility World Congress — georganiseerd door EIT Urban Mobility — Tomorrow.Building en Tomorrow.Blue Economy. Er waren 1.190 exposanten aanwezig, waaronder Axis Communications, Bentley, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell, Deloitte, Google, iot squared, Microsoft, Nvidia, SPIE, Urbaser en Veolia.

Daarnaast brachten de evenementen meer dan 600 internationale experts bijeen, waaronder Nikki Greenberg, Kate O'Neill en Carlo Ratti, die inzichten deelden over de toekomst van stedelijk leven, bestuur en mobiliteit.

SCEWC 2025 benadrukte ook de rol van start-ups bij het vormgeven van de steden van morgen, met de Innovation Playground waar investeerders, onderzoekscentra en bijna 350 jonge bedrijven met elkaar in contact bracht en waar zij hun nieuwste producten en technologieën konden voorstellen.

World Smart City Awards



Tijdens de World Smart City Awards, die elk jaar de meest opmerkelijke initiatieven en projecten in het domein van stedelijke transformatie bekronen, werd de Italiaanse stad Rome tot "Smart City of 2025" uitgeroepen. De awards brachten ook hulde aan Maimunah Mohd Sharif, burgemeester van Kuala Lumpur (Maleisië) en voormalig uitvoerend directeur van UN-Habitat, voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe stedelijke paradigma's op wereldschaal.

Smart City Expo World Congress keert terug naar de Gran Via van Fira de Barcelona voor de vijftiende editie die doorgaat van 3 tot 5 november 2026.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816850/Smart_City_Expo_2025.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg