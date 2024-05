Sojern étend son nouveau service "Guest Experience Solutions" à l'Europe

PARIS, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Sojern , la plateforme leader de marketing digital conçue pour les professionnels du tourisme, annonce le lancement de sa suite Guest Experience Solutions (GES) en Europe. Le service sera d'abord disponible en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande puis en France et au Portugal. En 2023, Sojern annonçait l'acquisition de VenueLytics, la plateforme la plus complète de l'industrie hôtelière en matière d'expérience clients. Depuis, la société a intégré les services de VenueLytics à sa Plateforme de Marketing de Voyage, créant l'extension de services "Guest Experience Solutions".

En Amérique du Nord, L'Asian American Hotel Owners Association (AAHOA) a salué l'augmentation de la satisfaction clients et des revenus de leur restaurant depuis l'intégration du service GES. "Sojern a considérablement amélioré la satisfaction clients dans notre établissement. Notre équipe bénéficie d'un accès aux données en temps réel, ce qui contribue à offrir une expérience client plus fluide. De plus, la plateforme offre une source de revenus supplémentaire pour notre restaurant", a déclaré Dhiren Masters, North Texas Regional Director, AAHOA

En prolongement du lancement initial, Sojern étend Guest Experience Solutions en Europe en collaborant avec GetYourGuide la plateforme permettant aux voyageurs de découvrir et de réserver des expériences telles que des visites guidées à pied, des cours de cuisine locale, des billets coupe-file et bien plus encore dans 10 000 villes. Le directeur marketing de GetYourGuide, Emil Martinsek, explique : "Chez GetYourGuide, nos données montrent un changement clair de mentalité. Non seulement les consommateurs cherchent et réservent des visites et des activités plus tôt dans la phase de planification de leurs voyages, mais ils le font de plus en plus sur les supports numériques. Nous nous concentrons sur le développement et l'utilisation de technologies qui aident les voyageurs à découvrir et à réserver facilement des expériences qui valent la peine de voyager."

Les clients souhaitent des expériences personnalisées. Les hôteliers doivent répondre à cette demande

De nos jours, les clients sont à la recherche d'expériences personnalisées et sont attirés par les marques qui parviennent à les leur offrir. Selon une récente étude , seuls 65% des clients interrogés considèrent qu'un hôtel les "connaissait" et 62% estiment qu'un hôtel les comprenait vraiment. De plus, seuls 60% des clients étaient satisfaits de la communication proactive d'un hôtel, et seulement 65% de sa capacité à fournir des expériences personnalisées. Les solutions d'expérience client permettent d'automatiser les communications avec la clientèle de l'hôtel, tout en offrant aux hôteliers un aperçu du niveau de satisfaction de leurs clients. Cela permet de libérer un temps crucial aux équipes de l'établissement afin qu'elles puissent concentrer leurs efforts sur ces "petites attentions" qui font toute la différence.

Améliorer l'Expérience Voyageur

Depuis 2007, Sojern offre aux hôteliers les outils nécessaires pour augmenter leurs réservations directes, construire des relations fidèles avec leurs clientèle et maximiser leurs revenus. Avec l'ajout de cette nouvelle suite de services "GES", les responsables marketing d'un établissement hôtelier peuvent désormais élargir leurs cibles de voyageurs potentiels, engager la conversation pendant la phase de considération, sécuriser des réservations directes et cultiver des relations avant, pendant et après leur séjour afin d'optimiser le revenu net par chambre (RevPAR). Les nouvelles solutions d'expérience client de Sojern donnent aux hôteliers accès à des outils automatisés et flexibles qui répondent directement à leurs enjeux commerciaux.

La suite de services dédiés à l'expérience client comprend :

AI Smart Concierge: Un concierge intelligent basé sur l'IA qui permet d' automatiser plus de 500 réponses aux questions les plus courantes, via SMS, Facebook Messenger, WhatsApp et Chatbot. Il permet ainsi au personnel de l'hôtel de consacrer plus de temps aux échanges clients en face-à-face, tout en recueillant des données essentielles sur les souhaits et besoins de leur clientèle. Pour les établissements où il est utilisé, l'AI Smart Concierge a permis une augmentation de l'engagement client allant jusqu'à +600% , une diminution de 65% des appels à la réception et une réduction de 56% des audits qualité menés.





"Sur un marché globalement en sous-effectif, l'exigence croissante des consommateurs et la demande d'expériences personnalisées tout au long du parcours client mettent une pression sans précédent sur les hôteliers. Nous sommes ravis de pouvoir désormais proposer nos solutions d'expérience client en Europe afin de leur donner plus de moyens, au-delà de la réservation. En élargissant nos offres nous proposons désormais une plateforme marketing plateforme marketing intégrée tout-en-un. Grâce à une technologie de pointe, la Plateforme Marketing Sojern permet d'entretenir un niveau d'engagement cohérent tout au long du parcours client" a déclaré Céline Chaussegros, Vice President of Property chez Sojern. "Nous nous engageons à fournir des solutions innovantes pour le secteur du tourisme en exploitant la force des données, l'IA et la technologie pour obtenir des résultats impactants. Grâce à nos solutions Guest Experience Solutions, nous analysons, unifions et agissons sur les données provenant de systèmes de gestion hôtelière et de marketing, permettant à Sojern de renforcer ses liens au sein de l'industrie hôtelière."

La suite de solutions d'expériences clients proposée par Sojern fournit aux responsables marketing du secteur hôtelier les outils nécessaires pour améliorer l'ensemble de leur parcours d'achat. Récemment, Sojern a lancé The Hotel Marketer's Playbook: A Guide to Navigating the Marketing Funnel , afin de les aider à exploiter une approche marketing en entonnoir et à créer une stratégie unifiée. Pour télécharger une copie du guide [LIEN] .

Pour plus d'informations sur la suite Guest Experience Solutions proposée par Sojern : ici.

À propos de Sojern