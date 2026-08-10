Strutt s'implante en Europe : l'entreprise, qui doit présenter son écosystème connecté en pleine évolution au salon IFA 2026, élargit sa gamme de produits avec un nouveau modèle, l'ev¹e

BERLIN, 10 août 2026 /PRNewswire/ -- Strutt, acteur innovant dans le domaine de la mobilité intelligente, fera officiellement son entrée sur le marché européen avec une exposition majeure au salon IFA 2026, du 4 au 8 septembre à Berlin. Cet événement marquera le lancement mondial du nouveau modèle ev¹e, d'une toute nouvelle gamme d'accessoires pour l'écosystème, ainsi que le déploiement d'un logiciel évolutif axé sur l'utilisateur.

Une forte dynamique européenne

Cette expansion notable fait suite au succès retentissant des premières livraisons, au Royaume-Uni et en Europe, du modèle phare de Strutt, l'ev¹c. Depuis son lancement sur la route, l'ev¹c a suscité des réactions extrêmement positives de la part des conducteurs quotidiens, des partenaires commerciaux et des principaux guides d'opinion, confirmant ainsi la mission de la marque : transformer le secteur du transport individuel.

Une première mondiale : le Strutt ev¹e

Après le lancement, en début d'année, du Strutt ev¹c, Strutt élargit sa gamme de produits avec l'arrivée du nouveau Strutt ev¹e. Conçu pour les utilisateurs qui recherchent avant tout les performances de conduite, la sécurité et la praticité au quotidien, l'ev¹e met l'ingénierie emblématique de Strutt à la portée d'un public plus large en complétant la gamme existante, centrée sur l'ev¹c.

Construit à partir de la même architecture de châssis de pointe que l'ev¹c, l'ev¹e est équipé du système de transmission exclusif à quatre moteurs de Strutt, qui offre un contrôle, une stabilité et des capacités tout-terrain exceptionnels. Il peut gravir des pentes allant jusqu'à 13 degrés, franchir des obstacles d'une hauteur maximale de 5 cm, et parcourir jusqu'à 32 km avec une seule charge.

Pour les conducteurs qui n'ont pas besoin des capacités de détection avancées du système evSense, l'ev¹e propose le design industriel de pointe de Strutt, une ingénierie inspirée de l'automobile et une expérience de conduite raffinée dans un produit plus abordable. Le Strutt ev¹e sera disponible au prix de vente conseillé de 4 199 € sur le site internet de Strutt et auprès des revendeurs agréés dans toute l'Europe à partir de septembre 2026.

Un logiciel qui évolue au fil du temps

Fidèle à sa conception de la mobilité définie par logiciel, Strutt considère ses véhicules comme des plateformes vivantes qui évoluent au rythme de leurs utilisateurs. Lors du salon IFA 2026, Strutt mettra l'accent sur leurs fonctionnalités intelligentes, notamment le Cruise Mode, la navigation Waypoints ou encore l'intégration transparente avec les applications. Surtout, loin d'être des éléments figés, ces fonctionnalités sont conçues pour évoluer et s'améliorer sans cesse sur la base des commentaires réguliers de la communauté. Grâce aux mises à jour logicielles à distance (OTA), il est possible de déployer de nouvelles fonctionnalités sur l'ev¹c tout en augmentant en permanence ses performances.

« L'accueil réservé à l'ev¹c au Royaume-Uni et en Europe prouve que notre approche trouve un écho favorable », déclare Tony Hong, directeur général de Strutt. « Avec la sortie mondiale de l'ev¹e, les perfectionnements logiciels réalisés en continu pour l'ev¹c et nos accessoires personnalisables, nous offrons une plateforme de mobilité sur mesure, adaptée au mode de vie européen. »

Les visiteurs et les représentants des médias sont invités à découvrir l'ev¹e en avant-première mondiale et à tester par eux-mêmes les dernières fonctionnalités logicielles de l'ev¹c sur le stand de Strutt (CCB.b 123, City Club B) au salon IFA 2026.

À propos de Strutt

Strutt redéfinit la mobilité intelligente en associant robotique de pointe, ingénierie de conduite connectée et conception centrée sur l'utilisateur afin de créer le véhicule idéal pour l'usage quotidien. Dans le cadre de sa stratégie d'expansion mondiale, Strutt pénètre des marchés clés en Europe et au Royaume-Uni, tout en consolidant sa présence aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique, en vue de proposer sa vision d'une mobilité accessible et intelligente à un plus grand nombre d'utilisateurs à travers le monde.

Pour en savoir plus : https://eu.strutt.inc/

Pour une précision professionnelle, veuillez consulter la version anglaise originale.