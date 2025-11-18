Tomorrow.Blue Economy a exploré le potentiel de l'économie bleue pour les ports, les villes et les entreprises

L'énorme potentiel offert par l'économie bleue a été le thème principal de la quatrième édition du Tomorrow.Blue Economy World Congress (TBEWC), qui s'est tenue du 4 au 6 novembre à la Fira de Barcelone, sur le site de Gran Via, dans le cadre du Smart City Expo World Congress. L'événement a mis en lumière la manière dont la pêche, l'aquaculture, la gestion portuaire, la construction navale et d'autres activités liées aux mers et aux océans font de l'écosystème marin un moteur essentiel du développement socio-économique.

BARCELONE, Espagne, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le TBEWC a réuni 120 experts et 42 sessions au cours des trois événements majeurs qui ont constitué le congrès : Ports intelligents : Piers of the Future, organisé par le port de Barcelone, ainsi que le Global Blue Finance Summit et le Sustainable Ocean Summit, tous deux organisés par le Conseil mondial de l'océan.

Les visiteurs se promènent dans les couloirs de Tomorrow.Blue Economy 2025

Le congrès comprenait également une zone de démarrage, l'Ocean Innovation Hub, où 30 entreprises émergentes spécialisées dans l'économie bleue ont présenté des solutions allant des barrières de décontamination sensorisées aux matériaux qui récupèrent le carbone des fonds marins, en passant par les plateformes éoliennes flottantes, les protéines dérivées de la biomasse des algues et les bouées de ravitaillement en hydrogène pour les navires hauturiers.

Gestion et finances portuaires

Des représentants de neuf ports européens, nord-américains et asiatiques ont participé à la septième édition du congrès Smart Ports, dont le président du port de Barcelone, José Alberto Carbonell, le vice-président du port de Busan (Corée du Sud), Ja-rim Koo, et le PDG du port de Hambourg et président de l'IAPH (International Association of Ports and Harbors), Jens Meier.

Le sommet mondial de la finance bleue a mis l'accent sur l'innovation, les technologies bleues et les systèmes marins et côtiers en tant que domaines d'investissement public et privé. Parmi les intervenants figuraient Dale Galvin, directeur général du fonds d'investissement du Fonds mondial pour les récifs coralliens, Esther Badiola, conseillère principale en matière de climat à la Banque européenne d'investissement, et Lucy Holmes, directrice principale des marchés océaniques et de la finance au WWF UK.

Le Sustainable Ocean Summit a exploré l'implication des entreprises, des start-up et des innovateurs dans la responsabilité des entreprises vis-à-vis des océans, avec des contributions de Jason Giffen, Chief Sustainability & Innovation Officer au Port de San Diego ; Aisha Stenning, Business Action Lead for the Plastics Team à la Fondation Ellen MacArthur ; et Ben Rubin, directeur exécutif et fondateur du Carbon Business Council, parmi d'autres.

Le congrès mondial sur l'économie bleue de demain est organisé par Fira de Barcelona avec la collaboration de la municipalité de Barcelone, par l'intermédiaire de Barcelona Activa, du port de Barcelone, du Conseil mondial de l'océan, d'Oceanovation et de Smart Ports : Les jetées du futur.

