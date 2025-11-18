Tomorrow.Blue Economy onderzocht het potentieel van de blauwe economie voor havens, steden en bedrijven

Het enorme potentieel van de blauwe economie stond centraal tijdens de vierde editie van het Tomorrow.Blue Economy World Congress (TBEWC), dat van 4 tot 6 november plaatsvond in de Gran Via van Fira de Barcelona als onderdeel van het Smart City Expo World Congress. Het evenement belichtte hoe visserij, aquacultuur, havenbeheer, scheepsbouw en andere activiteiten in verband met zeeën en oceanen het mariene ecosysteem tot een belangrijke motor van sociaaleconomische ontwikkeling maken.

BARCELONA, Spanje, 18 november 2025 /PRNewswire/ -- TBEWC telde 120 experts en 42 sessies tijdens de drie grote evenementen van het congres: Smart Ports: Piers of the Future, gepromoot door de haven van Barcelona; en de Global Blue Finance Summit en de Sustainable Ocean Summit, beide georganiseerd door de World Ocean Council.

Visitors walk through the halls of Tomorrow.Blue Economy 2025

Het congres omvatte ook een start-up zone, de Ocean Innovation Hub. Hier presenteerden 30 in de blauwe economie gespecialiseerde start-ups oplossingen variërend van decontaminatiebarrières met sensoren tot materialen die koolstof terugwinnen uit de zeebodem, drijvende windplatforms, eiwitten uit algenbiomassa en waterstof-brandstofboeien voor offshore schepen.

Havenbeheer & Financiën

Vertegenwoordigers van negen Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische havens namen deel aan de zevende editie van het Smart Ports-congres, waaronder José Alberto Carbonell, voorzitter van de haven van Barcelona; Ja-rim Koo, vicevoorzitter van de haven van Busan (Zuid-Korea), en Jens Meier, CEO van de haven van Hamburg en voorzitter van de IAPH (International Association of Ports and Harbors).

De Global Blue Finance Summit richtte zich op innovatie, bluetech en mariene en kustsystemen als gebieden voor publieke en private investeringen. Sprekers waren onder andere Dale Galvin, algemeen directeur van het Global Fund for Coral Reefs Investment Fund; Esther Badiola, hoofd klimaatadviseur bij de Europese Investeringsbank; en Lucy Holmes, Senior directeur Ocean Markets and Finance bij WWF UK.

De Sustainable Ocean Summit onderzocht de betrokkenheid van bedrijven, start-ups en innovators bij verantwoord oceaanbeheer, met bijdragen van onder andere Jason Giffen, Chief Sustainability & Innovation Officer bij de haven van San Diego; Aisha Stenning, Business Action Lead voor het Plastics Team bij de Ellen MacArthur Foundation; en Ben Rubin, uitvoerend directeur en oprichter van de Carbon Business Council.

Het Tomorrow.Blue Economy World Congress wordt georganiseerd door Fira de Barcelona in samenwerking met de gemeente Barcelona via Barcelona Activa; de haven van Barcelona; de World Ocean Council; Oceanovation; en Smart Ports: Piers of the Future

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825123/Blue_Economy_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/5626950/Fira_Barcelona_Logo.jpg