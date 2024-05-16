Vantage Markets تحتفل بيوم الأم مع متسابقة فريقNEOM McLaren Extreme E ، Cristina Gutiérrez

بورت فيلا، فانواتو، 16 مايو 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets Vantage")")، وهو وسيط رائد متعدد الأصول، ينضم بفخر إلى الاحتفال بيوم الأم إلى جانب متسابقة فريقNEOM McLaren Extreme E ، Cristina Gutiérrez. لا تحتفل هذه المناسبة الخاصة بالرابط العميق بين الأمهات وأطفالهن فحسب، بل تؤكد أيضًا على الدعم الأسري الثابت والقيم الأسرية القوية التي كانت حجر الزاوية في مهنة Cristina الرائعة.

في مقابلة حصرية مع Vantage، تعزو Cristina نجاحها ووصولها إلى البطولة إلى القيم التي غرستها والدتها فيها. وتعكس بقولها: "المثابرة والولاء وأهمية الأسرة" المبادئ الأساسية التي أدت إلى نجاحها داخل المسار وخارجه.

Vantage Markets Celebrates Mother's Day with NEOM McLaren Extreme E Driver, Cristina Gutiérrez

تتذكر Cristina ذكرياتها العزيزة مع والدتها وتشارك لحظة مؤثرة من تجربتها الأولى في Dakar Rally في عام 2017. "كانت الذكرى الأكثر عنفوانًا عندما ذهبت إلى Dakar لأول مرة في عام 2017"، تشارك. "أتت أمي معي إلى Dakar، وكانت حقيقة أنني وصلت إلى خط النهاية مثيرة للغاية ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لعائلتي بأكملها، وخصوصًا هي. كان شيئًا لن أنساه أبدًا لأننا جميعاً شاركناه معًا".

على الرغم من إنجازاتها البارزة في رياضة السيارات، لا تزال Cristina Gutiérrez تحتفظ بتوجيه والدتها وحكمتها بالقرب من قلبها. تقول Cristina: "أتمنى أن تُذَكِّرَني دائمًا من أين أتيت، وببداياتي، وأتمنى أن أكون دائمًا ممتنةً للأشياء التي تحدث لي".

في يوم الأم هذا، ترغب Vantage في أن تشمل أحر أمنياتها جميع الأمهات وعائلاتهن. يقول Marc Despallieres، رئيس الاستراتيجية والمسؤول التجاري في Vantage: "يشرفنا الاحتفال بيوم الأم مع Cristina Gutiérrez، رحلتها هي شهادة على الدعم والإرشاد غير المنقطعين للأمهات في كل مكان، وبوصفنا نحن أبناءً وبنات وآباء وأمهات، نحن فخورون بمشاركتها في هذا الاحتفال معها".

يأتي هذا الاحتفال بعد حملة Vantage Markets الأخيرة لليوم الدولي للمرأة مع Cristina Gutiérrez، إذ عززوا رسالتها الهادفة إلى التمكين والاندماج. مع استمرار Vantage في الدفاع عن التنوع والشمول، هي فخورة بدعم Cristina والأمهات في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Vantage

Vantage (أو Vantage Markets) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs) في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والسندات.

مع أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، إذ توفر نظامًا تداولياً موثوقًا به وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمّل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع vantage

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للتواصل: Gwyneth Yeo، [email protected]