Vantage Markets récompensé par le prix du « Meilleur courtier multiactif » lors des Online Money Awards 2024.courtier multi-actifs

PORT VILA, Vanuatu, le 16 juillet 2024 /PRNewswire/-- Vantage Markets (ou Vantage), le principal courtier multiactif, est heureux d'annoncer qu'il a remporté le prix du « Meilleur courtier multi-actifs » aux Online Money Awards. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement continu de Vantage Markets à fournir un environnement de négociation de haute qualité et une valeur ajoutée à sa communauté de courtiers à travers le monde.

Au fil des années, le courtier s'est forgé une réputation de fiabilité et de confiance. Sa dévotion à des normes élevées et à l'amélioration continue lui a valu une base de clients fidèles. Les courtiers du monde entier apprécient les ressources éducatives complètes et le support client que Vantage offre, les aidant ainsi à prendre des décisions éclairées et à améliorer leurs compétences en négociation.

En assurant la transparence des frais et en mettant régulièrement à jour sa plateforme, Vantage vise à offrir des conditions de négociation compétitives adaptées aux besoins variés des courtiers modernes. La plateforme propose également des données de marché en temps réel, des vitesses d'exécution ultrarapides, une interface conviviale et des outils avancés de négociation, essentiels pour une négociation efficace. L'engagement de l'entreprise envers la sécurité et la conformité garantit en outre la protection des fonds et des informations personnelles des clients.

Marc Despallieres, Directeur Stratégie & Négociation chez Vantage, déclare : « Nous sommes profondément honorés de recevoir le prix du « Meilleur courtier multi-actifs » aux Online Money Awards. Chez Vantage, nous nous efforçons de fournir le meilleur environnement de négociation à nos clients, où la prise de décision éclairée est essentielle à nos services. Ce prix reflète l'engagement de notre équipe à offrir des solutions de négociation supérieures et des services innovants sur une large gamme d'instruments financiers.

« Merci à Holiston Media pour cette reconnaissance. Nous restons engagés à établir de nouveaux standards dans l'industrie et à offrir une valeur exceptionnelle à notre vaste communauté de courtiers dans le monde entier, qui font confiance à notre marque. Notre plateforme est conçue pour une exécution de négociation efficace avec une faible latence, répondant aux besoins diversifiés de notre communauté mondiale de courtiers. »

Pour plus d'informations sur Vantage et ses services, veuillez visiter www.vantagemarkets.com.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs offrant à ses clients un service réactif et performant pour le trading de produits de contrats sur différence (CFD), y compris le Forex, les matières premières, les indices, les actions, les FNB et les obligations.

Fort de plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en proposant un écosystème de trading de confiance, une application mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet à ses clients de saisir les opportunités du marché. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou Google Play.

