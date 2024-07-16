حصلت Vantage Markets على جائزة "أفضل وسيط متعدد الأصول" في حفل توزيع جوائز Online Money Awards لعام 2024

بورت فيا ، فانواتو ، 16 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- يسر الوسيط الرائد متعدد الأصول ، فانتاج ماركتس (Vantage Markets) (أو فانتاج (Vantage)) ، أن يعلن أنه قد حصل على جائزة "أفضل وسيط متعدد الأصول" في حفل توزيع جوائز (Online Money Awards). يعكس هذا التكريم التزام Vantage Markets المستمر بتوفير بيئة تداول عالية الجودة وقيمة جيدة لمجتمع المتداولين في جميع أنحاء العالم.

Vantage Markets Honoured with 'Best Multi-Asset Broker' Award at Online Money Awards 2024

على مر السنين ، اكتسب الوسيط سمعة طيبة من حيث الثقة الموثوقية. وساعدها تفانيها لتقديم المعايير العالية والتحسين المستمر على اكتساب قاعدة عملاء مخلصة. يقدر المتداولون في جميع أنحاء العالم الموارد التعليمية الشاملة ودعم العملاء الذي تقدمه Vantage مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز مهاراتهم للتداول.

من خلال ضمان الشفافية في الرسوم ، وتحديث منصتها بانتظام ، تهدف Vantage إلى توفير ظروف تداول تنافسية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين العصريين. كما توفرj المنصة بيانات السوق في الوقت الفعلي، وسرعات تنفيذ فائقة السرعة، وواجهة سهلة الاستخدام، وأدوات تداول متقدمة، والتي تعتبر ضرورية للتداول الفعال. كما يضمن التزام الشركة بالأمن والامتثال حماية أموال العملاء ومعلوماتهم الشخصية.

يقول مارك ديسباليير ، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتداول في Vantage : "يشرفنا للغاية أن نحصل على جائزة 'أفضل وسيط متعدد الأصول Online Money Awards في Vantage ، نسعى جاهدين لتوفير أفضل بيئة تداول لعملائنا ، حيث يكون يعتبراتخاذ القرارات المستنيرة جزءًا لا يتجزأ من خدماتنا. تعكس هذه الجائزة تفاني فريقنا لتقديم حلول تداول متفوقة وخدمات مبتكرة عبر مجموعة متنوعة من الأدوات المالية.

"شكرًا لكم ، هولستون ميديا (Holiston Media)، على هذا التقدير . نحن نواصل التزامنا بوضع معايير جديدة للصناعة وتقديم قيمة استثنائية لمجتمعنا الواسع من المتداولين في جميع أنحاء العالم، الذين يثقون في علامتنا التجارية. تم تصميم منصتنا لتنفيذ التداول بكفاءة مع زمن تأخير منخفض، وتلبية احتياجات التداول المتنوعة لمجتمعنا العالمي من المتداولين."

لمزيد من المعلومات حول Vantage Markets وخدماتها، يُرجى زيارة Vantagemarkets.com.

نبذة عن شركة Vantage

فانتاج ماركتس (Vantage Markets) أو فانتاج هي شركة وساطة متعددة الأصول، تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات، بما في ذلك تداول العملات والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والسندات.

بفضل أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز فانتاج دور الوسيط؛ إذ توفر نظام تداول موثوق وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق فانتاج (Vantage App) من خلال متجر App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع @vantage

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الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg