Vantage offre davantage de commodité et plus d'options de trading à ses clients grâce à l'intégration du courtier TradingView

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Vantage (ou « Vantage Markets ») , la plateforme de trading multi-actifs pour les contrats de différence (CFD) sur le Forex, les matières premières, les indices et les actions, a annoncé un partenariat plus étroit avec la plateforme de graphiques populaire TradingView , complétant une intégration de courtier qui offre aux traders une plus grande commodité et un accès aux négociations plus facile directement sur le site Web de TradingView.

L'intégration permet aux clients de Vantage des régions desservies* de trader facilement sur les plateformes Web et de bureau de TradingView, avec un accès complet aux outils et aux graphiques de TradingView. Cette fonctionnalité est disponible pour les transactions CFD sur de nombreux instruments, y compris le forex, l'or, le pétrole, les indices, les actions, les FNB, les obligations et autres.

Les clients peuvent ouvrir leurs comptes Vantage TradingView et les lier à leurs profils d'utilisateurs TradingView pour commencer à trader.

En plus d'avoir une page de profil de courtier dédiée sur le site Web de Tradingview, ce partenariat ouvre une autre possibilité pour Vantage pour s'engager et interagir avec les clients en fournissant des articles de trading éducatifs et des analyses de marché.

« Nous sommes heureux de nous associer une fois de plus à TradingView, en allant au-delà de la fourniture de leurs outils de graphiques et d'analyses sur nos plateformes de trading, a déclaré Ted Odigie, responsable des ventes, Vantage Africa. Tradingview est une marque de confiance pour plus de 50 millions de traders à travers le monde, dont nos clients font partie.

Grâce à cette intégration des courtiers, nous sommes maintenant en mesure d'atteindre nos clients là où ils en sont – qu'ils effectuent des opérations à partir de nos plateformes ou de la plateforme Web de Tradingview – tout en leur offrant davantage de commodité pour trader facilement et obtenir des informations précieuses sur le marché. »

*Des conditions générales s'appliquent. Visitez ce lien pour plus de détails.

À propos de Vantage

Vantage est un courtier multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour le trading de produits de contrats de différence (CFD) sur le Forex, de matières premières, des indices, des actions, des obligations et des FNB.

Avec plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en fournissant un écosystème de trading fiable, une application mobile de trading primée et une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir les opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

À propos de Tradingview

TradingView est une plateforme de graphiques de renommée mondiale et une communauté dynamique utilisée par plus de 50 millions de traders dans le monde entier. TradingView offre à ses utilisateurs les meilleurs outils de graphiques, des données de marché en direct, une suite d'analyses complètes et des intégrations de trading avec des partenaires sélectionnés.

C'est un espace unique où les amateurs de marché peuvent faire des graphiques, discuter et trader, le tout en un seul endroit. Que vous soyez un trader forex suivant l'indice dxy ou un investisseur de valeur à la recherche de joyaux cachés avec un stock screener — TradingView offre des avantages et des bénéfices pour tout le monde.

Au-delà de l'expérience utilisateur de premier plan, TradingView propose des solutions pour les entreprises, y compris la publicité, les partenariats de nouvelles, les widgets de marché, les bibliothèques de graphiques et les intégrations de courtiers.

