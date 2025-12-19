Vantage remporte le prix de la meilleure application de trading mobile - APAC aux UF Awards APAC 2025

PORT VILA, Vanuatu, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, le courtier leader multi-actifs, est ravi d'annoncer avoir reçu le prix de la meilleure application de trading mobile - APAC lors des prestigieux UF AWARDS APAC 2025, qui se sont déroulés pendant l'iFX EXPO Asia 2025.

Vantage Wins ‘Best Mobile Trading App – APAC’ at the UF Awards APAC 2025

Les UF Awards APAC, qui en sont à leur sixième édition, récompensent l'excellence dans la région Asie-Pacifique, en mettant à l'honneur les meilleures marques de technologie financière et de commerce en ligne qui proposent des produits et des services exceptionnels. Cette reconnaissance a été décernée à la marque Vantage dans le cadre des catégories de prix régionaux de l'événement.

Le prix de la meilleure application mobile de trading récompense la détermination de Vantage à fournir une expérience mobile de premier ordre. Avec une conception intuitive, une exécution rapide comme l'éclair et des fonctionnalités sophistiquées, conçues pour les traders débutants et expérimentés, la plateforme mobile de Vantage propose les outils et les performances nécessaires pour trader en toute confiance.

Marc Despallieres, PDG de Vantage, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance de l'industrie. Le fait d'avoir remporté le prix de la meilleure application de trading mobile dans la région APAC illustre notre volonté de développer une technologie qui donne aux traders les moyens d'agir. Nous continuerons à innover et à proposer des solutions mobiles qui rendent le trading plus intelligent et plus accessible ».

Cette récompense s'ajoute à la liste croissante de distinctions internationales de Vantage et renforce la position de la marque en tant que plateforme de négociation mobile de premier plan.

Pour plus d'informations sur l'application de trading mobile et les services primés de Vantage, consultez le site web Vantage. La disponibilité du service varie en fonction de la juridiction et de l'entité.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats sur différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec 16 ans d'expérience sur le marché, Vantage va au-delà du rôle de courtier, en fournissant une plateforme de négociation fiable qui permet aux clients d'accéder à des opportunités de négociation.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : Les CFD sont des instruments complexes qui présentent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de trader.

Avis de non-responsabilité : Cet article est donné à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier, une offre ou un démarchage de produits ou de services financiers. Son contenu n'est pas destiné aux résidents d'une juridiction dans laquelle une telle distribution ou utilisation serait contraire à la législation ou à la réglementation locale. Les prix décrits sont des reconnaissances au niveau de la marque et n'indiquent pas les autorisations de licence d'une entité spécifique de Vantage. Il est conseillé aux lecteurs de demander l'avis d'un professionnel indépendant avant de prendre toute décision en matière financière ou d'investissement. La confiance que vous accordez aux informations présentées l'est strictement à vos risques et périls.

