Vantage remporte deux prix aux Finance Magnates Awards 2025 au Vietnam et au Royaume-Uni

PORT-VILA, Vanuatu, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage célèbre une double victoire aux Finance Magnates Awards 2025, en remportant le prix 2025 du courtier affichant la croissance la plus rapide au Vietnam et le prix 2025 du courtier proposant le meilleur programme d'affiliation au Royaume-Uni. Ces prix ont été décernés à la marque Vantage dans le cadre des catégories de prix régionales et nationales de l'événement.

Vantage Celebrates Dual Wins at the Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam and the UK

Attribués sur la base du vote de la communauté et de l'évaluation d'experts, les Finance Magnates Awards restent l'une des références les plus respectées du secteur. La reconnaissance de Vantage met en évidence les initiatives en cours de la marque dans l'ensemble de ses activités, soutenues par des ressources et des outils de formation améliorés pour les opérateurs, nouveaux comme expérimentés. Le prix du courtier proposant le meilleur programme d'affiliation souligne la force de l'écosystème de partenaires de Vantage, fondé sur un suivi transparent, des commissions compétitives et une assistance à la clientèle engagée.

« Nos victoires au Vietnam et au Royaume-Uni témoignent du dévouement de notre équipe et de la confiance de nos clients, deux éléments qui sont à la base de notre succès continu », a déclaré Marc Despallières, directeur général de Vantage. « Ces récompenses valident nos efforts pour comprendre les besoins des clients et améliorer l'expérience de négociation sur tous les marchés. »

Ensemble, ces prix reflètent la stratégie de Vantage visant à améliorer l'expérience des clients, à renforcer les capacités et à fournir des solutions de négociation innovantes.

Pour obtenir plus d'informations sur Vantage et ses services primés, veuillez consulter le site internet de Vantage. La disponibilité des services varie en fonction du territoire et de l'entité.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier de contrats sur la différence (CFD) multi-actifs qui propose à ses clients l'accès à un service rapide et performant de négociation de CFD, notamment sur les marchés des changes et des matières premières, mais aussi sur les indices, les actions, les fonds négociés en bourse et les obligations.

Forte de 16 ans d'expérience sur les marchés, la société Vantage va au-delà du rôle de courtier, en fournissant une plateforme de négociation fiable qui permet aux clients d'accéder à de multiples possibilités d'opérations boursières.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : Les CFD sont des instruments complexes qui présentent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de réaliser des opérations en bourse.

Avis de non-responsabilité : Cet article est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil financier, une offre ou un démarchage de produits ou de services financiers. Son contenu n'est pas destiné aux résidents d'un territoire sur lequel une telle distribution ou utilisation serait contraire à la législation ou à la réglementation locale. Les prix mentionnés sont des reconnaissances au niveau de la marque et ne donnent aucune indication sur les autorisations de licence d'une entité spécifique de Vantage. Il est conseillé aux lecteurs de demander l'avis d'un professionnel indépendant avant de prendre toute décision en matière financière ou d'investissement. La confiance que vous accordez aux informations présentées l'est strictement à vos risques et périls.

