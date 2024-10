Vaxinano lève 6 millions d'euros pour développer sa plateforme de vaccins à administration nasale

LILLE, France , 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Vaxinano, société de biotechnologie pionnière dans le développement de vaccins prophylactiques et thérapeutiques administrés par voie nasale, lève 6 millions d'euros lors d'un tour de financement. Ce tour a été mené par TCD Capital, Captech Santé, Nord France Amorçage (NFA), Wiseed et un groupe de business angels, avec le soutien supplémentaire de BPI France. Ce financement permettra de promouvoir sa plateforme vaccinale et d'accélérer le développement clinique de ses vaccins et immunothérapies contre des maladies infectieuses zoonotiques telles que la leishmaniose, la toxoplasmose et la colibacillose qui représentent une menace pour la santé animale et humaine dans un contexte de réchauffement climatique et d'émergence de nouvelles pandémies.

Grâce à sa technologie de nanoparticules Stellar-NP, Vaxinano développe une nouvelle génération de vaccins à administration nasale, très stables sans adjuvant, pour une réponse efficace et durable sur les pathogènes les plus difficiles, tels que les parasites, les virus ou les bactéries. La plateforme a démontré son efficacité préventive et thérapeutique chez plusieurs espèces dans un large éventail de pathologies infectieuses, démontrant ainsi son potentiel à révolutionner le domaine des vaccins alors que les maladies infectieuses tuent vingt millions de personnes dans le monde chaque année.

Jonathan Stauber, PDG de Vaxinano, a déclaré : "Cette levée de fonds marque une étape importante pour la commercialisation de la plateforme et pour préparer l'entrée en phase clinique. Les fonds levés nous permettront de constituer une équipe dirigeante de renommée internationale et de développer nos vaccins prometteurs, répondant à des besoins médicaux non satisfaits." Didier Betbeder, fondateur et directeur scientifique a ajouté : " La technologie Stellar-NP a le potentiel de transformer le paysage vaccinal en offrant des solutions plus efficaces et plus économiques dans un contexte d'apparition de nouvelles pandémies."

À propos de Vaxinano :

Vaxinano, biotech lilloise, développe des vaccins nasaux pour répondre aux besoins croissants en matière de maladies infectieuses. Sa plateforme innovante, sans adjuvant et stable, permet un développement rapide de vaccins universels et une distribution mondiale facilitée. En moins de trois ans, Vaxinano a constitué un large portefeuille de vaccins prophylactiques et thérapeutiques contre des zoonoses, visant à protéger les humains ainsi que tous les animaux, y compris les espèces menacées d'extinction à travers un programme de protection dédié WildVax.

