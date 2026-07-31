WEKA et Andromeda s'associent pour alimenter les charges de travail liées à l'IA à l'échelle mondiale

Ce partenariat permet de proposer une solution de stockage IA performante et homogène à l'échelle du réseau mondial de fournisseurs d'Andromeda, réduisant ainsi le coût total de l'innovation pour les équipes spécialisées en IA

CAMPBELL, Californie, 31 juillet 2026 /PRNewswire/ -- WEKA, société spécialisée dans les infrastructures de données et de mémoire pour l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'Andromeda, la plateforme reliant les équipes d'IA à des ressources de calcul haute performance, intègre la plateforme WEKA NeuralMesh en tant que couche centrale de stockage de données d'IA pour les clusters GPU gérés. Les clients d'Andromeda peuvent désormais accéder à un déploiement dédié de NeuralMesh ou à une instance WEKA native sur GPU ainsi qu'à un déploiement de NeuralMesh Axon afin de bénéficier de performances de stockage constantes sur n'importe quel cluster fonctionnant sur n'importe quel hyperscaler ou cloud d'IA.

WEKA and Andromeda: powering AI teams building at the frontier

Assurer l'alimentation des GPU dans tous les environnements

Andromeda s'est donné pour mission de mettre le calcul haute performance à la disposition de toutes les équipes à l'avant-garde, afin que les avancées soient le fruit des idées et non de l'accès au matériel. L'entreprise collabore avec des laboratoires d'IA, des centres de données et des fournisseurs de services cloud de premier plan, en répartissant les tâches d'entraînement et d'inférence sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement mondiale. Andromeda intervient auprès de plus de 50 fournisseurs de ressources informatiques à travers le monde, acheminant les charges de travail d'entraînement et d'inférence via un parc mondial de clusters gérés en constante expansion.

Chaque cluster de la plateforme d'Andromeda doit répondre aux mêmes critères de qualité, quel que soit l'opérateur de l'infrastructure. L'entreprise certifie chaque cluster au niveau des GPU, du stockage, de la structure réseau et de la sécurité avant sa mise à disposition chez le client. Cette norme a mis en évidence un problème épineux : chaque fournisseur disposait de son propre environnement de stockage, et les performances variaient d'un cluster à l'autre.

Grâce à WEKA, Andromeda bénéficie d'un gain de performances significatif sur son matériel existant, d'un déploiement en quelques minutes, d'une cohérence entre tous les fournisseurs et d'une réduction des coûts de stockage.

« Notre objectif est de faciliter la circulation mondiale des ressources de calcul, ce qui signifie que chaque cluster que nous fournissons doit être performant, quelle que soit l'origine de cette capacité. L'adoption de WEKA NeuralMesh comme norme a permis à nos clients de bénéficier d'une cohérence digne des hyperscalers, tout en conservant la flexibilité du marché libre au niveau des couches de stockage et de mémoire, là où se joue véritablement la performance », a déclaré Wil Moushey, PDG d'Andromeda. « Les GPU inutilisés freinent le rythme de l'innovation en matière d'IA. WEKA nous aide à nous assurer que chaque GPU que nous gérons est rentabilisé. »

Stockage et mémoire IA natifs du GPU, déployables en quelques minutes

Lorsqu'un laboratoire de recherche s'est rendu compte que ses charges de travail étaient freinées par la capacité de stockage fournie par son cluster, Andromeda a déployé NeuralMesh Axon sur le même matériel, permettant ainsi au laboratoire d'atteindre les performances dont il avait besoin, sans infrastructure supplémentaire.

NeuralMesh Axon est la version native pour GPU de la plateforme logicielle NeuralMesh. Cette solution intègre directement le stockage aux serveurs GPU d'Andromeda, transformant les disques NVMe existants de chaque cluster en une couche de données unifiée et hautement performante qui alimente les processus d'apprentissage et d'inférence à pleine vitesse. Étant donné que cette infrastructure est déjà installée en rack, alimentée en électricité et payée, elle améliore les performances sans augmenter l'encombrement, la consommation électrique ni les coûts.

Grâce à l'opérateur Kubernetes NeuralMesh, Andromeda peut déployer un cluster NeuralMesh complet en quelques minutes et gérer l'ensemble de son parc à l'aide des mêmes flux de travail que ceux utilisés pour toutes les autres couches de la pile. Parmi les déploiements NeuralMesh d'Andromeda, environ la moitié utilise NeuralMesh Axon ; les autres sont des déploiements NeuralMesh dédiés, destinés aux clients qui ont besoin que chaque cœur de GPU et chaque gigaoctet de mémoire soient entièrement consacrés à leurs charges de travail. Quel que soit l'endroit où il est déployé, NeuralMesh offre le même niveau de performance minimum, quel que soit le fournisseur de matériel sur lequel il repose. Cette fiabilité permet à Andromeda d'intégrer des clients dans des clusters qui ne disposaient auparavant d'aucun stockage partagé.

Pour Andromeda, l'impact est évident :

Prêts dès le premier jour. Les nouveaux clusters NeuralMesh Axon se déploient en à peine 10 minutes, ce qui permet aux équipes d'IA de commencer à exécuter leurs charges de travail dès la mise en service de leur cluster.

Les nouveaux clusters NeuralMesh Axon se déploient en à peine 10 minutes, ce qui permet aux équipes d'IA de commencer à exécuter leurs charges de travail dès la mise en service de leur cluster. Itération rapide. Les équipes d'IA qui développent leurs applications sur des clusters gérés par Andromeda ont vu le temps de démarrage de leur environnement passer de trois minutes à 30 secondes, ce qui leur permet de mener davantage d'expériences chaque jour.

Les équipes d'IA qui développent leurs applications sur des clusters gérés par Andromeda ont vu le temps de démarrage de leur environnement passer de trois minutes à 30 secondes, ce qui leur permet de mener davantage d'expériences chaque jour. Des performances à grande échelle. Les clusters Andromeda fonctionnant sur NeuralMesh Axon atteignent un débit soutenu de plus de 400 Go par seconde et par cluster, ainsi que plus de 6 millions d'IOPS en production. Grâce à ces performances, un client d'Andromeda Biotech a pu effectuer en quelques minutes, au lieu de plusieurs heures, des transferts contenant un volume important de métadonnées et portant sur un milliard de fichiers par répertoire.

Les clusters Andromeda fonctionnant sur NeuralMesh Axon atteignent un débit soutenu de plus de 400 Go par seconde et par cluster, ainsi que plus de 6 millions d'IOPS en production. Grâce à ces performances, un client d'Andromeda Biotech a pu effectuer en quelques minutes, au lieu de plusieurs heures, des transferts contenant un volume important de métadonnées et portant sur un milliard de fichiers par répertoire. Résilience native. Lorsque des défaillances menacent de se propager en cascade au sein d'un cluster Andromeda, NeuralMesh les endigue et maintient la disponibilité du cluster, protégeant ainsi toutes les charges de travail des clients.

« Le premier déploiement de WEKA NeuralMesh Axon effectué par Andromeda n'a pris que 10 minutes à mettre en place à partir d'un serveur nu. C'est ce qui est devenu notre plan d'action », a déclaré Vishvajit Kher, architecte en chef chez Andromeda. « Si un fournisseur de services cloud ne propose pas de stockage partagé, cela ne nous pose plus de problème. Nous déployons WEKA NeuralMesh et sommes convaincus de son efficacité. Il s'agit d'un système complet, jusqu'à 90 % moins cher que les solutions concurrentes disponibles sur le marché, qui permet de réaliser des économies qui s'amplifient à mesure que nous nous développons. Chaque dollar est directement reversé au profit des équipes d'IA que nous accompagnons. »

« Andromeda apporte une solution à l'un des problèmes les plus complexes de l'infrastructure de l'IA : donner l'impression que les ressources informatiques provenant de plus de 50 fournisseurs différents ne forment qu'une seule et même plateforme », a avancé Liran Zvibel, cofondateur et PDG de WEKA. « WEKA NeuralMesh étend cette promesse à la couche de données : il se déploie en quelques minutes et alimente à pleine vitesse les charges de travail d'entraînement et d'inférence sur le matériel de n'importe quel fournisseur de GPU, partout dans le monde. Les équipes qui développent sur Andromeda peuvent faire l'impasse sur la question du stockage et se consacrer pleinement à l'innovation. Ensemble, nous aidons les équipes spécialisées dans l'IA à réduire le délai entre l'idée et le résultat. »

Évolution vers la toute dernière génération d'infrastructures d'IA

Andromeda déploie WEKA NeuralMesh sur l'ensemble de sa plateforme mondiale, qu'il s'agisse de déploiements dédiés ou natifs sur GPU. Ce partenariat s'étend déjà au matériel d'IA de nouvelle génération, alors qu'Andromeda développe sa plateforme mondiale.

Les équipes spécialisées dans l'IA qui souhaitent exécuter des charges de travail sur Andromeda peuvent se rendre sur andromeda.ai pour commencer.

Pour en savoir plus sur les solutions de stockage et de mémoire de WEKA, rendez-vous sur :

WEKA NeuralMesh : https://www.weka.io/product/neuralmesh/

WEKA NeuralMesh Axon : https://www.weka.io/product/neuralmesh-axon/

À propos d'Andromeda

Andromeda met en relation les acheteurs et les fournisseurs de ressources informatiques via une plateforme unique qui facilite l'achat, la vente et l'exploitation d'infrastructures d'IA, en alliant la simplicité et la fiabilité d'un hyperscaler à la flexibilité, la rapidité et la rentabilité d'un marché ouvert. Les acheteurs bénéficient d'une interface unique donnant accès à un réseau mondial de fournisseurs de ressources informatiques, avec des capacités réservées, à la demande et au prix du marché, dont les performances sont validées par des tests de référence cohérents. Les fournisseurs bénéficient des logiciels, de l'expertise et du réseau de distribution nécessaires pour acquérir des clients, exploiter des clusters de GPU et monétiser leurs capacités à grande échelle. Andromeda compte plus de 100 clients dans le domaine de l'IA, répartis parmi plus de 50 fournisseurs de capacité, et gère des milliards d'heures de GPU. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.andromeda.ai.

À propos de WEKA

WEKA est la société d'infrastructure de données et de mémoire pour l'IA qui transforme l'économie de l'IA agentique. La plateforme WEKA® NeuralMesh™ étend le stockage de données haute performance et la mémoire GPU à tous les environnements où ils doivent être utilisés, offrant ainsi aux entreprises, aux fournisseurs de services d'IA dans le cloud et aux développeurs d'IA une base unifiée pour la formation, l'inférence et les charges de travail agentiques. WEKA Augmented Memory Grid permet à NeuralMesh de multiplier par 1 000 la capacité de mémoire du GPU, accélérant ainsi jusqu'à 20 fois le temps nécessaire pour obtenir le premier token et de multiplier par 10 le nombre d'utilisateurs simultanés avec les mêmes ressources GPU, comme l'ont prouvé les tests de production. Reconnu par les plus grandes entreprises mondiales, les laboratoires de pointe et les fournisseurs de services cloud d'IA, WEKA permet à ses clients d'optimiser l'utilisation de leurs GPU, de générer davantage de tokens par watt, de réduire leur coût par token et de faire évoluer plus rapidement leur production d'IA. Pour en savoir plus, consultez le site www.weka.io, ou rejoignez-nous sur LinkedIn et X.

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