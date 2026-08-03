WEKA और Andromeda ने वैश्विक स्तर पर AI वर्कलोड को संचालित करने के लिए साझेदारी की

यह साझेदारी Andromeda के वैश्विक प्रदाता नेटवर्क में एकसमान, उच्च-प्रदर्शन वाली AI स्टोरेज सुविधा प्रदान करती है, जिससे AI टीमों के लिए नवाचार की कुल लागत कम होती है।

CAMPBELL, Calif., 3 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- AI डेटा और मेमोरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी WEKA, ने आज घोषणा की कि Andromeda, AI टीमों को उच्च-प्रदर्शन कंप्यूट से जोड़ने वाला प्लेटफ़ॉर्म, प्रबंधित GPU क्लस्टर्स के लिए मुख्य AI डेटा स्टोरेज लेयर के रूप में WEKA NeuralMesh platform को एकीकृत कर रहा है। Andromeda के ग्राहक अब किसी भी हाइपरस्केलर या AI cloud पर चलने वाले किसी भी क्लस्टर में एकसमान स्टोरेज प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए एक समर्पित NeuralMesh या GPU-native WEKA NeuralMesh Axon deployment का उपयोग कर सकते हैं।

हर परिवेश में GPU को निरंतर डेटा उपलब्ध कराना

WEKA and Andromeda: powering AI teams building at the frontier

Andromeda का मिशन है कि अत्याधुनिक स्तर पर निर्माण करने वाली प्रत्येक टीम के लिए उच्च-प्रदर्शन कंप्यूट उपलब्ध कराया जाए, ताकि महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हार्डवेयर की उपलब्धता के बजाय विचारों से प्रेरित हों। कंपनी प्रमुख AI लैब्स, डेटा सेंटर्स और क्लाउड प्रदाताओं के साथ काम करती है तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखला में प्रशिक्षण और इन्फरेंस कार्यों को संचालित करती है। Andromeda दुनिया भर में 50 से अधिक कंप्यूट प्रदाताओं के साथ काम करता है और प्रबंधित क्लस्टर्स के बढ़ते वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण और इन्फरेंस वर्कलोड को संचालित करता है।

Andromeda के प्लेटफ़ॉर्म पर प्रत्येक क्लस्टर को समान गुणवत्ता मानकों को पूरा करना आवश्यक है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन कौन करता हो; कंपनी ग्राहक तक पहुँचने से पहले प्रत्येक क्लस्टर को GPU, स्टोरेज, नेटवर्क फैब्रिक और सुरक्षा के मानकों पर प्रमाणित करती है। उस मानक ने एक जटिल समस्या को सामने ला दिया: प्रत्येक प्रदाता का अपना स्टोरेज वातावरण था, जिसके कारण अलग-अलग क्लस्टर्स में प्रदर्शन अलग-अलग होता था।

WEKA के साथ, Andromeda मौजूदा हार्डवेयर पर महत्वपूर्ण प्रदर्शन सुधार, कुछ ही मिनटों में परिनियोजन, प्रत्येक प्रदाता में एकरूपता और कम स्टोरेज लागत प्राप्त करता है।

"हमारा लक्ष्य कंप्यूट के वैश्विक प्रवाह को सक्षम बनाना है, और इसका अर्थ है कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रत्येक क्लस्टर बेहतर प्रदर्शन करे, चाहे क्षमता कहीं से भी प्राप्त हो। WEKA NeuralMesh को मानक समाधान के रूप में अपनाने से हमारे ग्राहकों को स्टोरेज और मेमोरी लेयर में हाइपरस्केलर-स्तरीय एकरूपता के साथ ओपन-मार्केट लचीलापन मिला है, जहाँ प्रदर्शन में सफलता या विफलता तय होती है," Andromeda के CEO Wil Moushey ने कहा। "निष्क्रिय GPU, AI नवाचार की गति को धीमा कर रहे हैं। WEKA यह सुनिश्चित करने में हमारी सहायता करता है कि हमारे द्वारा प्रबंधित प्रत्येक GPU अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोगी परिणाम दे रहा है।"

GPU-नेटिव AI स्टोरेज और मेमोरी, मिनटों में परिनियोजित

जब एक शोध लैब ने पाया कि उसके वर्कलोड्स को क्लस्टर के उपलब्ध स्टोरेज के कारण बाधा का सामना करना पड़ रहा है, तो Andromeda ने उसी हार्डवेयर पर NeuralMesh Axon को तैनात किया, जिससे अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना लैब को आवश्यक प्रदर्शन प्राप्त हुआ।

NeuralMesh Axon, NeuralMesh software platform का GPU-नेटिव परिनियोजन है। यह Andromeda के GPU सर्वर्स में स्टोरेज को सीधे एकीकृत करता है, जिससे प्रत्येक क्लस्टर के मौजूदा NVMe को एक एकीकृत, उच्च-प्रदर्शन वाले डेटा लेयर में परिवर्तित किया जाता है, जो प्रशिक्षण और इन्फरेंस को पूरी गति से संचालित करने के लिए डेटा उपलब्ध कराता है। क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही स्थापित, संचालित और भुगतान किया हुआ है, इसलिए यह अतिरिक्त स्थान, बिजली खपत या लागत बढ़ाए बिना प्रदर्शन में सुधार करता है।

NeuralMesh Kubernetes Operator का उपयोग करके, Andromeda कुछ ही मिनटों में एक संपूर्ण NeuralMesh cluster तैयार कर सकता है और अपने पूरे फ्लीट को उन्हीं वर्कफ़्लो के माध्यम से प्रबंधित कर सकता है, जिनका उपयोग स्टैक की अन्य सभी लेयर्स को संचालित करने के लिए किया जाता है। Andromeda के NeuralMesh परिनियोजनों में से लगभग आधे NeuralMesh Axon पर चलते हैं; शेष समर्पित NeuralMesh परिनियोजन हैं, जो उन ग्राहकों के लिए हैं जिन्हें अपने वर्कलोड्स के लिए प्रत्येक GPU core और प्रत्येक गीगाबाइट मेमोरी समर्पित रूप से चाहिए। जहाँ भी इसे तैनात किया जाता है, NeuralMesh समान न्यूनतम प्रदर्शन स्तर प्रदान करता है, चाहे इसके नीचे किसी भी प्रदाता का हार्डवेयर क्यों न हो। यह विश्वसनीयता Andromeda को उन क्लस्टर्स पर भी ग्राहकों को शामिल करने की अनुमति देती है, जिनमें पहले कोई साझा स्टोरेज उपलब्ध नहीं था।

Andromeda के लिए इसका प्रभाव स्पष्ट है:

पहले दिन से तैयार। नए NeuralMesh Axon क्लस्टर्स को 10 मिनट तक के कम समय में तैनात किया जा सकता है, जिससे AI टीमें अपने क्लस्टर के ऑनलाइन होते ही उसी दिन वर्कलोड्स चलाना शुरू कर देती हैं।

नए NeuralMesh Axon क्लस्टर्स को 10 मिनट तक के कम समय में तैनात किया जा सकता है, जिससे AI टीमें अपने क्लस्टर के ऑनलाइन होते ही उसी दिन वर्कलोड्स चलाना शुरू कर देती हैं। तीव्र पुनरावृति। Andromeda द्वारा प्रबंधित क्लस्टर्स पर काम करने वाली AI टीमों ने वातावरण स्टार्टअप लोड समय को तीन मिनट से घटकर 30 सेकंड तक आते देखा है, जिससे वे हर दिन अधिक प्रयोग कर पाती हैं।

Andromeda द्वारा प्रबंधित क्लस्टर्स पर काम करने वाली AI टीमों ने वातावरण स्टार्टअप लोड समय को तीन मिनट से घटकर 30 सेकंड तक आते देखा है, जिससे वे हर दिन अधिक प्रयोग कर पाती हैं। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। NeuralMesh Axon पर चलने वाले Andromeda क्लस्टर्स उत्पादन वातावरण में प्रति क्लस्टर 400 GB प्रति सेकंड से अधिक का निरंतर थ्रूपुट और 6 मिलियन से अधिक IOPS प्राप्त कर रहे हैं। उस प्रदर्शन ने Andromeda के एक बायोटेक ग्राहक को प्रत्येक डायरेक्टरी में एक अरब फ़ाइलों से जुड़े मेटाडेटा-भारी ट्रांसफर को घंटों के बजाय कुछ ही मिनटों में पूरा करने में सक्षम बनाया।

NeuralMesh Axon पर चलने वाले Andromeda क्लस्टर्स उत्पादन वातावरण में प्रति क्लस्टर 400 GB प्रति सेकंड से अधिक का निरंतर थ्रूपुट और 6 मिलियन से अधिक IOPS प्राप्त कर रहे हैं। उस प्रदर्शन ने Andromeda के एक बायोटेक ग्राहक को प्रत्येक डायरेक्टरी में एक अरब फ़ाइलों से जुड़े मेटाडेटा-भारी ट्रांसफर को घंटों के बजाय कुछ ही मिनटों में पूरा करने में सक्षम बनाया। नेटिव रेज़िलिएंस। जब कोई खराबी Andromeda क्लस्टर में फैलकर बड़ी समस्या बनने का खतरा पैदा करती है, तो NeuralMesh उसे सीमित रखता है और क्लस्टर को उपलब्ध बनाए रखता है, जिससे प्रत्येक ग्राहक के वर्कलोड सुरक्षित रहते हैं।

"Andromeda का पहला WEKA NeuralMesh Axon परिनियोजन बिना किसी पूर्व कॉन्फ़िगरेशन वाले bare metal से तैयार होने में केवल 10 मिनट लगा। वह हमारा ब्लूप्रिंट बन गया," Andromeda के लीड आर्किटेक्ट Vishvajit Kher ने कहा। "यदि कोई क्लाउड प्रदाता साझा स्टोरेज उपलब्ध नहीं कराता है, तो अब हम बाधित नहीं होते। हम WEKA NeuralMesh को तैनात करते हैं और जानते हैं कि यह बेहतर प्रदर्शन करेगा। यह एक पूर्ण-विशेषताओं वाला सिस्टम है, जो मार्केट में उपलब्ध विकल्पों की तुलना में 90% तक कम लागत वाला है और स्केल बढ़ाने के साथ-साथ बढ़ती बचत प्रदान करता है। हर डॉलर सीधे उन AI टीमों के लाभ के लिए जाता है, जिनकी हम सेवा करते हैं।

"Andromeda AI इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे कठिन समस्याओं में से एक का समाधान कर रहा है: 50 से अधिक अलग-अलग प्रदाताओं से प्राप्त कंप्यूट को एक ही प्लेटफ़ॉर्म जैसा अनुभव प्रदान करना," WEKA के सह-संस्थापक और CEO Liran Zvibel ने कहा। "WEKA NeuralMesh उस वादे को डेटा लेयर तक विस्तारित करता है, जो कुछ ही मिनटों में तैनात हो जाता है और दुनिया में कहीं भी किसी भी GPU प्रदाता के हार्डवेयर पर प्रशिक्षण और इन्फरेंस वर्कलोड्स को पूरी गति से डेटा उपलब्ध कराता है। Andromeda पर काम करने वाली टीमें स्टोरेज से जुड़े प्रश्न को पूरी तरह छोड़कर सीधे नवाचार शुरू कर सकती हैं। साथ मिलकर, हम AI टीमों को विचार से परिणाम तक पहुँचने में लगने वाला समय कम करने में सहायता कर रहे हैं।"

AI इंफ्रास्ट्रक्चर की नवीनतम पीढ़ी तक विस्तार

Andromeda अपने वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म पर WEKA NeuralMesh को तैनात कर रहा है, जिसमें समर्पित और GPU-नेटिव परिनियोजन शामिल हैं। यह साझेदारी पहले से ही अगली पीढ़ी के AI हार्डवेयर तक विस्तारित हो रही है, क्योंकि Andromeda अपने वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार कर रहा है।

Andromeda पर वर्कलोड्स चलाने में रुचि रखने वाली AI टीमें andromeda.ai पर शुरुआत कर सकती हैं।

WEKA के स्टोरेज और मेमोरी समाधानों के बारे में और अधिक जानें:

Andromeda के बारे में

Andromeda एकल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कंप्यूट के खरीदारों और प्रदाताओं को जोड़ता है, जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदना, बेचना और संचालित करना आसान बनाता है — साथ ही हाइपरस्केलर की सरलता और विश्वसनीयता को ओपन मार्केट की लचीलेपन, गति और आर्थिक लाभों के साथ जोड़ता है। खरीदारों को कंप्यूट प्रदाताओं के वैश्विक नेटवर्क के लिए एक ही इंटरफ़ेस मिलता है, जिसमें आरक्षित क्षमता, मांग के अनुसार उपलब्ध क्षमता और स्पॉट क्षमता को एकसमान बेंचमार्क के आधार पर सत्यापित किया जाता है। प्रदाताओं को ग्राहकों को प्राप्त करने, GPU क्लस्टर्स चलाने और बड़े पैमाने पर क्षमता का मुद्रीकरण करने के लिए सॉफ़्टवेयर, विशेषज्ञता और वितरण सुविधा मिलती है। Andromeda 50 से अधिक क्षमता प्रदाताओं के माध्यम से 100 से अधिक AI ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें अरबों GPU-hours का समर्थन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए www.andromeda.ai पर जाएं।

WEKA का परिचय

WEKA एजेंटिक AI के अर्थशास्त्र को बदलने वाली एक AI डेटा और मेमोरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। WEKA® NeuralMesh™ प्लेटफ़ॉर्म उच्च-प्रदर्शन वाले डेटा स्टोरेज और GPU मेमोरी को वहाँ तक विस्तारित करता है, जहाँ उन्हें चलाने की आवश्यकता होती है, जिससे उद्यमों, AI क्लाउड प्रदाताओं और AI बिल्डर्स को प्रशिक्षण, इन्फरेंस और एजेंटिक वर्कलोड्स के लिए एक एकीकृत आधार मिलता है। WEKA Augmented Memory Grid के साथ, NeuralMesh GPU मेमोरी क्षमता को 1000 गुना तक बढ़ाता है, पहले टोकन तक पहुँचने के समय को 20 गुना तक तेज करता है और उत्पादन बेंचमार्क में प्रमाणित रूप से समान GPU फुटप्रिंट से 10 गुना अधिक समवर्ती उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है। विश्व की अग्रणी कंपनियों, अत्याधुनिक AI लैब्स और AI क्लाउड प्रदाताओं द्वारा विश्वसनीय WEKA ग्राहकों को GPU उपयोगिता को अधिकतम करने, प्रति वॉट अधिक टोकन उत्पन्न करने, प्रति टोकन लागत कम करने और उत्पादन AI को तेज़ी से स्केल करने में सक्षम बनाता है। अधिक जानने के लिए www.weka.io पर जाएं, या LinkedIn और X पर जुड़ें।

WEKA, WEKApod और W लोगो, WekaIO, Inc. के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं। यहाँ उल्लिखित अन्य व्यापारिक नाम उनके संबंधित स्वामियों के ट्रेडमार्क हो सकते हैं।