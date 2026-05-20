Yatsen investit 100 millions de dollars en R&D, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et des parts de marché

SHANGHAI, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un changement significatif qui remodèle l'industrie mondiale de la beauté, les marques chinoises de cosmétiques ont capté près de 60 % du deuxième plus grand marché mondial de la beauté. Cette évolution est motivée par des investissements sans précédent dans l'innovation scientifique, ainsi que par l'évolution rapide des attentes des consommateurs. Le groupe Yatsen, l'une des principales entreprises chinoises du secteur de la beauté, a souligné aujourd'hui que ses investissements en R&D environ 100 millions de dollars (700 millions RMB) depuis 2020 illustrent la transformation de l'industrie, qui passe d'une logique de concurrence tarifaire à une excellence technologique.

Cheng Jing, Chief Scientific Officer of Yatsen Group, during an interview with CGTN (China Global Television Network) Yatsen Global Innovation R&D Center

Au cours de la dernière décennie, les entreprises chinoises du secteur de la beauté ont considérablement renforcé leur position concurrentielle, leur part de marché passant de 43 % en 2015, selon Frost & Sullivan, à 57 % en 2024, selon Xinhua News. Cette croissance reflète une évolution plus large des comportements de consommation : les acheteurs chinois de produits de beauté privilégient de plus en plus l'efficacité prouvée, la crédibilité scientifique et l'innovation. Les marques nationales ont su tirer parti de cette tendance en augmentant leurs investissements en R&D et en innovation afin de répondre rapidement à l'évolution des préférences des consommateurs.

En conséquence, les marques chinoises de cosmétiques s'éloignent de la concurrence par les prix au profit d'une d'un positionnement fondé sur l'innovation technologique et la valeur de marque à l'échelle mondiale.

« Cette croissance est avant tout portée par des progrès continus en matière d'innovation, de valeur de marque et d'expérience produit », déclare Jing Cheng, directrice scientifique du groupe Yatsen. « Les consommateurs chinois sont devenus plus exigeants. Leur attention ne se porte plus seulement sur le prix, mais aussi sur l'efficacité prouvée, la sécurité, la crédibilité scientifique et l'identité culturelle. »

Il est important de noter que cette transformation va bien au-delà du marketing. Les grandes entreprises chinoises du secteur de la beauté construisent des écosystèmes d'innovation de classe mondiale.

La stratégie d'innovation mondiale « 1-3-4-6-20 » de Yatsen englobe trois centres de recherche à Shanghai, Guangzhou et Toulouse, en France, et plus de la moitié de son équipe de R&D est titulaire d'une maîtrise ou d'un doctorat. L'entreprise dispose de six laboratoires de recherche communs et de plus de 20 programmes de collaboration avec des institutions prestigieuses, notamment l'hôpital Saint-Louis en France, ainsi que l'hôpital Ruijin, l'université Sun Yat-sen et l'université Fudan en Chine.

« L'industrie passe d'une mondialisation des produits axée sur la chaîne d'approvisionnement à une mondialisation des marques axée sur l'innovation », ajoute Jing Cheng. « À l'avenir, notre objectif est de devenir un pionnier de l'innovation en matière de beauté à l'échelle mondiale, en utilisant une chaîne d'approvisionnement résiliente et une agilité glocale pour répondre aux besoins des consommateurs exigeants à travers de le monde. »

Cette infrastructure scientifique répond à ce que les analystes de l'industrie considèrent désormais comme la principale attente des consommateurs : offrir des résultats mesurables, étayés par des recherches rigoureuses.

Cette orientation se reflète dans le portefeuille de Yatsen : Perfect Diary est à la pointe de la tendance émergente de la « skinification » du maquillage, DR.WU offre un renouvellement de la peau de qualité clinique, Galénic se concentre sur la science anti-âge au niveau cellulaire et Eve Lom s'appuie sur les neurosciences avancées pour des soins cutanés axés sur le bien-être émotionnel.

Ambitions mondiales, perspectives locales

Le succès du marché intérieur s'avère être une véritable rampe de lancement pour l'expansion internationale. Depuis 2021, la marque phare de Yatsen, Perfect Diary, s'est imposée en Asie du Sud-Est et au Japon. Sa poudre libre s'est toujours classée parmi les trois premières de sa catégorie sur les principales plateformes de e-commerce, selon les données de Qoo10 Japan, Amazon Japan, Shopee Vietnam et TikTok Vietnam, démontrant ainsi la compétitivité de l'innovation chinoise en matière de performance produit.

Selon Frost & Sullivan, le rouge à lèvres Perfect Diary Biolip Essence a été officiellement reconnu comme le rouge à lèvres d'une marque chinoise le plus vendu au monde. Cette réalisation constitue une étape importante qui illustre l'essor international de l'innovation technologique parmi les marques chinoises.

Selon CGTN, les entreprises chinoises du secteur de la beauté sont bien placées pour tirer parti de l'évolution mondiale des attentes des consommateurs, désormais centrées à la fois sur l'efficacité et la valeur émotionnelle des produits. Grâce à leurs capacités d'innovation complètes des matières premières aux produits finis et à l'agilité de leur chaîne d'approvisionnement, qui leur permet de réagir rapidement aux tendances du marché, les marques nationales ont transformé leurs anciennes faiblesses en véritables avantages concurrentiels.

À propos du groupe Yatsen

Yatsen Holding Limited (NYSE : YSG) est un groupe chinois de premier plan dans le domaine de la beauté, dont l'objectif est de devenir un pionnier mondial de l'innovation beauté. Fondée en 2016, la société a lancé et acquis de nombreuses marques de cosmétiques de couleur et de soins de la peau, notamment Perfect Diary, Little Ondine, Pink Bear, Galénic, DR.WU (sa division dédiée à la Chine continentale) et Eve Lom. Les marques du Groupe sont stratégiquement positionnées pour capter un large éventail de profils consommateurs et de niveaux de prix, allant du marché de masse aux segments premium et cliniques. Yatsen s'appuie sur la synergie entre valeur de marque, excellence produit et agilité opérationnelle, notamment grâce à un engagement fort en R&D et une connaissance des approfondie consommateurs.

Email : [email protected]

Site web : www.yatsenglobal.com

LinkedIn : www.linkedin.com/company/yatsen

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974514/Cheng_Jing__Chief_Scientific_Officer_of_Yatsen_Group__during_an_interview_with_CGTN__China_Global_Te.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974513/Yatsen_Global_Innovation_R_D_Center.jpg