Yatsenの1億ドル研究開発投資、消費者の信頼と市場シェアを獲得

上海、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- 世界の美容業界を再編する大きな変化の中で、中国国内の化粧品ブランドは世界第2位の美容市場の約60％を獲得しています。この変化は、科学技術革新への前例のない投資と、急速に変化する消費者の期待によってもたらされています。中国を代表する美容企業であるYatsen Groupは本日、2020年以降の約1億ドル（7億元）の研究開発投資が、価格競争から技術主導の卓越性への業界変革を示すものであることを強調しました。

過去10年間で、中国の美容企業は競争力を根本的に強化してきました。市場シェアは、Frost & Sullivanの2015年のデータでは43％でしたが、Xinhua Newsの2024年のデータでは57％に急増しています。この成長は、より広範な消費者の進化を反映しています。中国の美容消費者は、証明された効能、科学的信頼性、革新性をますます優先するようになっています。国内ブランドは、変化する嗜好に迅速に対応するために研究開発と革新への投資を強化することで、この変化を積極的に活用しています。

Cheng Jing, Chief Scientific Officer of Yatsen Group, during an interview with CGTN (China Global Television Network) (PRNewsfoto/Yatsen Holding Limited) Yatsen Global Innovation R&D Center (PRNewsfoto/Yatsen Holding Limited)

その結果、中国の化粧品ブランドは、コスト競争への依存から脱却し、グローバルな舞台で長期的な技術的優位性とブランド優位性を築く方向へと向かっています。

「この成長は、主に革新性、ブランド価値、製品使用体験の継続的な進歩によってもたらされています」と、Yatsen Groupの最高科学責任者であるCheng Jing氏は述べています。「中国の消費者はより洗練されてきました。彼らの関心は価格から、証明された効能、安全性、科学的信頼性、文化的アイデンティティへと移っています。」

重要なのは、この変革がマーケティングだけにとどまらないということです。中国の大手美容企業は、世界クラスのイノベーションエコシステムを構築しています。

Yatsenの「1-3-4-6-20」グローバルイノベーション戦略には、上海、広州、フランスのトゥールーズにまたがる3つの研究センターが含まれており、研究開発チームの半数以上が修士号または博士号を取得しています。同社は、フランスのサンルイ病院、中国の瑞金病院、中山大学、復旦大学などの名門研究機関と、6つの共同研究ラボと20以上の共同研究プログラムを維持しています。

「業界は、サプライチェーン主導の『製品のグローバル化』から、イノベーション主導の『ブランドのグローバル化』へと移行しています」とCheng Jing氏は付け加えました。「今後は、強靭なサプライチェーンと『グローカル』な俊敏性を活用し、世界中の洗練された消費者のニーズに応える、世界クラスの美容イノベーションのパイオニアを目指します。」

この科学的インフラは、業界アナリストが「新しい消費者ニーズ」と呼ぶもの、すなわち厳格な研究に裏付けられた測定可能な結果をもたらす製品に応えるものです。

この注力は、Yatsenのブランドポートフォリオにも反映されています。Perfect Diaryは新たな「メイクアップ・スキンケア化」トレンドをリードし、DR.WUはクリニックレベルの肌再生を提供し、Galénicは細胞レベルのアンチエイジングサイエンスに焦点を当て、Eve Lomは感情的なスキンケア効果のために高度な神経科学を活用しています。

グローバルな野心とローカルな洞察

国内市場での成功は、国際展開への足がかりとなっています。2021年以降、YatsenのフラッグシップブランドであるPerfect Diaryは、東南アジアと日本で存在感を高めています。Qoo10 Japan、Amazon Japan、Shopee Vietnam、TikTok Vietnamのデータによると、同社のルースパウダーは主要なEコマースプラットフォームの同カテゴリーで常にトップ3にランクインしています。これは、中国のイノベーションが性能で競争できることを示しています。

Frost & Sullivanによる1年間の継続追跡データによると、Perfect Diary Biolip Essence Lipstickは、中国ブランドによる口紅のSKUとして世界で最も売れている製品として正式に認定されました。この成果は、中国ブランドの技術革新が世界的に高まっていることを示す重要なマイルストーンです。

CGTNによると、中国の美容企業は、効能と感情的価値の両方を重視する世界的なシフトから利益を得る有利な立場にあります。原材料から完成品に至るまでの完全なイノベーション能力と、市場トレンドに迅速に対応できるサプライチェーンの俊敏性により、国内ブランドはかつての弱点を競争優位性へと変えました。

Yatsen Groupについて

Yatsen Holding Limited（NYSE：YSG）は、美容イノベーションの世界クラスのパイオニアとなるというビジョンを掲げる、中国を拠点とする大手美容グループです。2016年に設立された同社は、Perfect Diary、Little Ondine、Pink Bear、Galénic、DR.WU（中国本土事業）、Eve Lomなど、数多くのカラー化粧品およびスキンケアブランドを立ち上げ、買収してきました。当社のブランドは、マスマーケットからプレステージおよびクリニカルセグメントに至るまで、幅広い消費者層と価格帯を捉えるために戦略的に配置されています。Yatsenは、研究開発と消費者インサイトへの強いコミットメントに支えられ、ブランド価値、製品力、経営の俊敏性の相乗効果によって成長しています。

メール：[email protected]

ウェブサイト：www.yatsenglobal.com

LinkedIn：www.linkedin.com/company/yatsen

SOURCE Yatsen Holding Limited