Argus Cyber Security gewinnt die Auszeichnung „Cybersicherheits-Innovation des Jahres" für seine herausragende Technologie für Penetrationstest

Die bahnbrechende Technologie von Argus für Penetrationstests ermöglicht abdeckungsgesteuertes Fuzzing, um Schwachstellen im Binärcode von eingebetteten Geräten zu erkennen.

TEL-AVIV, Israel, 27. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Argus Cyber Security, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit für vernetzte Mobilität, gab heute bekannt, dass es bei den jährlichen AutoTech Breakthrough Awards mit dem Preis "Automotive Cybersecurity Innovation of The Year" ausgezeichnet wurde.

Da Fahrzeuge zunehmend softwaregesteuert und vernetzt sind, steigt auch die Gefahr von Cyber-Risiken. Um diesem Risiko zu begegnen und Vorschriften wie UNR 155 und GB/T einzuhalten, müssen Fahrzeughersteller nachweisen können, dass ihre Fahrzeugsoftware frei von Schwachstellen ist.

Eine gängige automatisierte Testtechnik ist das Fuzzing, bei dem mehrere Nachrichten an ein Zielsystem, z. B. ein elektronisches Steuergerät (ECU) eines Fahrzeugs, gesendet werden, bis es einen Fehler auslöst. Die ideale Fuzzing-Methode ist abdeckungsgesteuertes Fuzzing. Für das Testen von Binärcode eingebetteter Software ist ein abdeckungsgesteuertes Fuzzing aufgrund des hohen Aufwands bei der Einrichtung jedoch praktisch unmöglich. Zum ersten Mal können Fahrzeughersteller ihre eingebettete Software kosteneffizient testen, potenziell mehr Schwachstellen finden und diese beseitigen, bevor sie Schaden anrichten.

„Die zum Patent angemeldete Technologie von Argus ermöglicht ein abdeckungsgesteuertes Fuzzing in einem Bereich, der sonst als Blackbox-Sicherheits-Pentest durchgeführt würde", so Yaron Galula, CTO von Argus Cyber Security. „Vor dieser Innovation war es für Fahrzeughersteller nicht möglich, abdeckungsgesteuertes Fuzzing zum Testen eingebetteter Geräte einzusetzen."

Diese Technologie ergänzt die Argus Vehicle Vulnerability Management-Lösung (VVM), welche die Überwachung, Erkennung und Beseitigung von Schwachstellen in Fahrzeugen automatisiert. Mit laufenden Produktionsprojekten zur Sicherung von mehr als 65 Millionen Fahrzeugen verlassen sich die Fahrzeughersteller auf Argus, um ihr Risiko der Fahrzeugverwundbarkeit zu verstehen und schnell zu reagieren.

„Die Aufgabe des jährlichen AutoTech Breakthrough Awards-Programms besteht darin, die umfassendste Analyse und Bewertung von Automobil- und Transporttechnologiekategorien in der Branche durchzuführen. Für das diesjährige Programm wurden mehr als 1.400 Nominierungen aus über 15 Ländern eingereicht, darunter Branchenführer wie Mercedes Benz und Ford", so Bryan Vaughn, Geschäftsführer der AutoTech Breakthrough Awards. „Die Innovation von Argus legt die Messlatte für die Cybersicherheit in der gesamten Automobilbranche höher. Herzlichen Glückwunsch zu unserer Wahl zur Cybersicherheits-Innovation des Jahres in der Automobilindustrie."

Argus, ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheit für vernetzte Mobilität, bietet modulare Onboard- und Offboard-Fahrzeug-Cybersicherheitsprodukte und -dienstleistungen an, um alle Formen der vernetzten Mobilität vor Cyberangriffen zu schützen. Zu den Kunden zählen Fahrzeughersteller, deren Zulieferer und Anbieter von vernetzter Mobilität.

Das Cybersicherheitsteam von Argus bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, um unsere Kunden bei der Integration von Cybersicherheitspraktiken und -prozessen in den gesamten Produktlebenszyklus und bei der Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen. Die innovativen Methoden und Lösungen von Argus basieren auf jahrzehntelanger Cybersicherheits- und Automobilforschung und haben in über 70 erteilten und angemeldeten Patenten ihren Höhepunkt gefunden.

Argus wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, mit Niederlassungen in Michigan, Stuttgart, Frankreich, Tokio, Shanghai und Korea. Besuchen Sie Argus Cyber Security unter https://www.argus-sec.com.

Die AutoTech Breakthrough Awards sind Teil von Tech Breakthrough, einer führenden Marktforschungs- und Anerkennungsplattform für globale technologische Innovationen und Führungspositionen, und dienen dazu, herausragende Leistungen im Bereich der Automobiltechnologien, -dienstleistungen, -unternehmen und -produkte zu würdigen. Das AutoTech Breakthrough Awards-Programm bietet ein Forum für die öffentliche Anerkennung der Leistungen von AutoTech-Unternehmen und -Lösungen in Kategorien wie Connected Car, Elektrofahrzeuge, Engine Tech, Automotive Cyber Security, Sensortechnologie, Traffic Tech, Fahrzeugtelematik und mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie AutoTechBreakthrough.com

