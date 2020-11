Arria NLG annonce la sortie d'un nouveau module complémentaire « intelligent narratives » pour les tableaux de bord Power BI, maintenant disponible sur Microsoft AppSource

Jusqu'à présent, les créateurs de tableaux de bord Power BI étaient confrontés à un problème frustrant : les beaux tableaux de bord visuels, étayés par des données, qu'ils étaient en mesure de créer ne permettaient généralement pas de révéler toute la valeur de l'ensemble des données sous-jacentes. Certains des enseignements les plus importants sont souvent ignorés et ne peuvent être obtenus que par le biais d'une série d'analyses approfondies. Bien souvent, les collaborateurs qui visionnent les tableaux de bord jettent un coup d'œil aux visuels et prennent des décisions sans disposer de l'ensemble des faits. De plus, ces collaborateurs n'ont pas toujours la même capacité à comprendre et interpréter les informations présentées, ce qui peut constituer un risque.

Selon Gartner, « les plateformes de BI ont accompli des progrès significatifs en permettant de visualiser les données dans des tableaux de bord interactifs... Cependant, il arrive souvent que ces visualisations masquent ce qui est important dans les données, et que de nombreux utilisateurs ne soient pas en mesure d'interpréter pleinement des données visuelles statistiquement significatives. À l'aide du module complémentaire de NLG, les plateformes d'analytique augmentée présentent automatiquement un contenu contextuel écrit ou oral ou une explication des résultats des données. Parallèlement à la visualisation, cela fournit à l'utilisateur les informations les plus importantes pour exploiter les données. »

Une meilleure prise de décision grâce à des tableaux de bord plus faciles à comprendre

Avec Arria for Power BI, les utilisateurs des tableaux de bord disposent d'un double atout : des visuels, ainsi que des explications sur les données en langage naturel. Les textes explicatifs intelligents d'Arria fournissent des résumés clairs et écrits des enseignements tirés des données aux collaborateurs qui, dans l'ensemble de l'organisation, sont amenés à visualiser les tableaux de bord. Les informations d'importance critique contenues dans les données sont désormais instantanément découvertes, analysées et communiquées en langage naturel (à la demande et en temps quasi réel), ce qui permet de comprendre immédiatement les données et de pouvoir rapidement exploiter les enseignements clés. Les utilisateurs n'ont plus à essayer de comprendre ce que les graphiques, les diagrammes et les tableaux tentent de communiquer.

La technologie NLG d'Arria associe de manière unique une analytique avancée à une linguistique de pointe, afin de fournir instantanément les textes les plus intelligents possibles, prêts à l'emploi, et sans nécessiter de codage. Les utilisateurs choisissent la longueur du texte, qu'il s'agisse de résumés ou de textes explicatifs qui approfondissent l'analyse afin de répondre aux questions « Quoi ? », « Pourquoi ? » et « Avec quelles conséquences ? ».

Le module complémentaire Arria pour Power BI est disponible sur Microsoft AppSource , ou directement auprès d'Arria.

Sharon Daniels, PDG d'Arria NLG, décrit ainsi les avantages pour les utilisateurs : « Arria relève le défi suivant : consacrer du temps et des ressources à passer au crible des montagnes de données afin de trouver les informations les plus significatives et susceptibles d'avoir le plus grand impact sur les résultats commerciaux et l'efficacité opérationnelle. Les capacités d'intelligence artificielle d'Arria apportent instantanément ces informations cruciales à la connaissance des utilisateurs. »

À titre d'exemple, Arria fournit une galerie de tableaux de bord échantillons interactifs de Power BI, qui démontrent la valeur que vous pouvez obtenir en ajoutant des résumés écrits contextualisés à l'appui des visuels.

Pour en savoir plus, regardez cette vidéo de présentation ou téléchargez une fiche d'information.

