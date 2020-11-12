Компания Arria NLG представляет новую надстройку «интеллектуальные комментарии» для панелей Power BI, теперь доступную и в Microsoft AppSource

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Arria NLG

Nov 12, 2020, 14:16 ET

Новейшая надстройка генерирует мгновенные (не кодируемые) комментарии на естественном языке, что позволяет быстро распознавать, понимать, передавать и учитывать ключевые аналитические выводы, основанные на всех визуальных элементах и данных, представленных на панели.

МОРРИСТАУН, Нью-Джерси, 12 ноября 2020 /PRNewswire/ -- Arria NLG сегодня анонсирован выход новой эффективной версии  Arria для Power BI – надстройки, позволяющей пользователям Microsoft Power BI работать с интеллектуальными комментариями на базе системы генератора естественного языка (NLG). 

Arria for Power BI enhances the value of your dashboard with intelligent narrative. Quickly identify, understand, communicate and action key insights with user configurable, out-of-the-box narratives -- based on visuals, or all underlying data. (PRNewsfoto/Arria NLG)

До настоящего времени разработчики панели Power BI сталкивались с определенной проблемой: несмотря на то, что визуальные элементы на разрабатываемых информационных панелях имели удобный вид, полноценно отобразить все основные данные не удавалось, и важные сведения оставались незамеченными пользователями. Поиск таких сведений был возможен исключительно за счет многоуровневой детализации. Очень часто пользователи бегло просматривают визуальные элементы и принимают решения, не ознакомившись со всеми фактами. Кроме того, действия пользователей в рамках одного предприятия не всегда согласованы между собой из-за разного понимания и интерпретации отображаемой информации, что может быть сопряжено с риском.

Как поясняет Гартнер: «Платформы BI достигли значительного успеха благодаря визуализации данных на интерактивных информационных панелях, ... однако средства визуализации зачастую скрывают все самое существенное в данных и лишают пользователей возможности полноценно анализировать статистически значимые визуальные сведения. С появлением NLG дополненные аналитические платформы автоматически предлагают письменные или устные контекстно-ориентированные комментарии или объяснения полученных сведений. Совместно с визуализацией такие комментарии позволяют пользователю извлекать важную для себя информацию и действовать соответственно».

Оптимизация информации на панели приводит к более эффективным решениям

Пользователи панелей Power BI, оснащенных функционалом Arria, получают преимущество от использования двух технологий – визуальных элементов и и пояснений на естественном языке. В интеллектуальных комментариях Arria пользователи организации могут видеть понятные аналитические сводки. Теперь критически важные сведения, скрытые в массивах данных, могут быть мгновенно обнаружены, проанализированы и отображены на естественном языке (а по требованию – практически в режиме реального времени), что обеспечивает быстрое понимание данных и принятие решений на основе ключевых аналитических выводов. Пользователям больше не требуется изучать сложные графики, диаграммы и таблицы для необходимых выводов и заключений.

Технология генерации естественного языка от Arria уникальным образом сочетает аналитику и лидирующие отраслевые решения в области лингвистики для мгновенного создания интеллектуальных комментариев, не требующих кодирования. Пользователи выбирают объем комментария: от кратких заголовков до подробного разъяснения текущей ситуации и прогнозов.

Надстройка Arria для Power BI доступна на Microsoft AppSource или непосредственно у Arria.

Шэрон Дэниелс, генеральный директор компании Arria NLG, рассказывает о преимуществах для пользователей: «Arria решает проблему затрат времени и ресурсов, необходимых для обработки массивов данных в целях поиска наиболее содержательных сведений, что может положительно влиять на бизнес-результаты и эффективность работы. Возможности искусственного интеллекта Arria позволяют немедленно выводить критически важную информацию на поверхность».

Например, Arria представляет галерею интерактивных панелей Power BI с выборками, демонстрирующих результаты, которые можно получить, добавляя краткие описания, сопровождающие визуальные элементы панели.

Более подробная информация представлена в этом вступительном видеоролике или в информационном бюллетене.

Об Arria NLG

Arria является ведущим мировым поставщиком технологии генерации естественного языка (NLG). Программное обеспечение Arria дублирует человеческие процессы экспертного анализа данных и сообщения результатов. Arria динамически преобразует большие объемы данных в письменные или устные комментарии со скоростью автоматической обработки, а в широком смысле – превращает данные в языковую форму. Arria предлагает встроенные, готовые к использованию приложения NLG, а также возможность проектировать и настраивать ваши собственные проекты. Arria представляет решения для множества отраслевых вертикалей.

Контактная информация: Линдси Манна
[email protected]

Ссылки:
www.arria.com 
https://www.arria.com/business-intelligence/ 
https://www.arria.com/pbi-gallery/ 
https://info.arria.com/arria-for-power-bi-introductory-video 
https://share.hsforms.com/1_GSQJSgGRkiVOTtGQ_T0TA17w4e 

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/1332356/PBI_Laptop.jpg

Логотип – https://mma.prnewswire.com/media/1164169/Arria_NLG_Logo.jpg

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http://www.arria.com

SOURCE Arria NLG

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