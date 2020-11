Arria NLG anuncia novo suplemento de "narrativas inteligentes" para painéis do Power BI - agora disponível no Microsoft AppSource

Até agora, os criadores de painéis do Power BI tiveram de lidar com um problema incômodo: embora tenham sido capazes de criar painéis visuais lindos e baseados em dados - o valor total de todos os dados subjacentes normalmente não é revelado e algumas das ideias mais importantes muitas vezes são perdidas e só podem ser encontradas graças a uma série de pesquisas aprofundadas. Os espectadores muitas vezes olham para o visual e tomam decisões sem ter todos os fatos. Além disso, os visualizadores do painel em toda a empresa nem sempre são consistentes em sua capacidade de entender e interpretar as informações apresentadas, o que pode ser arriscado.

De acordo com o Gartner, "as plataformas de BI fizeram avanços significativos ao visualizar dados em painéis interativos, entretanto, as visualizações muitas vezes não deixam claro o que é significativo nos dados, e muitos usuários não têm a capacidade de interpretar totalmente as ideiais baseados em imagens estatisticamente significativas. Com a adição do NLG, as plataformas analíticas aumentadas apresentam automaticamente uma narrativa escrita ou falada baseada no contexto ou explicação das descobertas nos dados. Ao lado da visualização, isso informa ao usuário o que é mais importante para ele fazer em relação aos dados".

Melhor tomada de decisão com painéis mais fáceis de entender

Com o Arria para Power BI, os usuários do painel têm o melhor dos dois mundos - visuais apoiados por explicações de dados em linguagem natural. As narrativas inteligentes de Arria fornecem resumos claros e escritos de ideiais de dados aos visualizadores dos painéis de toda a organização. Os insights críticos contidos nos dados agora são descobertos, analisados e comunicados instantaneamente em linguagem natural (sob demanda, quase em tempo real) - resultando em compreensão imediata dos dados e velocidade para ações de insights importantes. Os usuários não precisam mais tentar descobrir a história que os gráficos, tabelas e tabelas estão tentando comunicar.

A tecnologia NLG da Arria combina análises avançadas com linguística líder do setor para fornecer instantaneamente as narrativas mais inteligentes disponíveis, prontas para usar, sem a necessidade de codificação. Os usuários escolhem a duração da narrativa, desde resumos de primeira linha até narrativas que detalham para explicar "o que, por que e o que vem a seguir".

O suplemento Arria para Power BI está disponível noMicrosoft AppSource ou diretamente na Arria.

Sharon Daniels, CEO da Arria NLG, descreve os benefícios para os usuários, "Arria aborda o desafio de gastar tempo e recursos para filtrar montanhas de dados para encontrar as ideias mais significativas que podem ter o maior impacto nos resultados de negócios e eficiências operacionais . Os recursos de IA da Arria trazem essas ideias críticas à tona instantaneamente".

Um exemplo que a Arria fornece é uma galeria de amostras de painéis Power BI interativos que demonstram o valor que você pode receber adicionando resumos escritos contextualizados para apoiar os visuais do painel.

Para saber mais, assista a este Vídeo de introdução ou baixe um Folheto informativo.

Sobre a Arria NLG

Arria é o fornecedor líder mundial de tecnologia de geração de linguagem natural (NLG). O software Arria replica o processo humano de analisar e comunicar informações de dados com habilidade. A Arria transforma dinamicamente volumes de dados em narrativas escritas ou faladas na velocidade da máquina e em escala maciça, dando aos dados o poder da linguagem. A Arria oferece aplicativos NLG pré-criados e também a capacidade de criar e personalizar seus próprios projetos. A Arria oferece soluções em vários setores da indústria.

