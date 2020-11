Arria NLG ogłasza nowy dodatek tworzący „inteligentne narracje" do pulpitów nawigacyjnych Power BI - dostępny już teraz w Microsoft AppSource

Do dziś twórcy pulpitów nawigacyjnych Power BI musieli borykać się z dokuczliwym problemem. Chociaż mogli tworzyć piękne wizualnie pulpity oparte o dane, to zwykle nie odzwierciedlały one wszystkich korzyści płynących z danych bazowych, często pomijając niektóre ważne wnioski. Ich odkrycie wymagało wielokrotnego i dogłębnego przeglądania szczegółowych danych. Użytkownicy często podejmują decyzje w oparciu o szybki przegląd wizualizowanych danych, nie dysponując wszystkimi faktami. Ponadto osoby przeglądające pulpity nawigacyjne w danym przedsiębiorstwie nie zawsze mają taką samą zdolność rozumienia i interpretowania prezentowanych informacji, co może wiązać się z ryzykiem.