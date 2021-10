COTTON USA объявляет о провозглашении ООН 7 октября «Всемирным днем хлопка»

COTTON USA объявляет о провозглашении Организацией Объединенных Наций 7 октября «Всемирным днем хлопка»

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Организация Объединенных Наций объявила о своем решении провозгласить 7 октября Всемирным днем хлопка. Масштаб празднования всемирного дня хлопка, впервые проведенного в 2019 году в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, растет с каждым годом.

Во Всемирный день хлопка компании со всего мира собираются вместе, чтобы рассказать о многочисленных преимуществах хлопка, перечисленных ниже.

Хлопок выращивается более чем в 70 странах и ежегодно приносит доход сотням миллионов людей.

Одна тонна хлопка обеспечивает круглогодичную занятость примерно 5-6 человек (часто в некоторых из наиболее бедных мест на земле).

Хлопок является единственной сельскохозяйственной культурой, обеспечивающей как продовольствие, так и волокно.

Хлопок имеет отрицательный углеродный след и разлагается в сточных водах на 95% быстрее полиэфиров, что сохраняет чистоту воды и почвы.

В 2021 году выставка пройдет под девизом "Cotton for Good" («Хлопок во благо»), чтобы отметить положительное воздействие хлопка на окружающую среду. В виртуальном праздновании примут участие такие известные лица, как генеральный директор и соучредитель компании Life is Good Берт Джейкобс (Bert Jacobs) и директор Института новых стандартов (New Standard Institute) Максин Бедат (Maxine Bédat). В число других международных отраслевых экспертов входят Международный совет по хлопку (Cotton Council International), Viterra India, Международный консультативный комитет по хлопку (International Cotton Advisory Committee), Better Cotton Initiative и Африканский хлопковый фонд (African Cotton Foundation). Основные темы: ответственный подход к моде, устойчивое развитие и важность хлопка во всех странах мира.

На фоне ориентации хлопковой промышленности на экоустойчивое развитие участники познакомятся с документом U.S. Cotton Trust Protocol, который соответствует целям ООН в области устойчивого развития, заключающимся в достижении поддающихся количественной оценке целей и показателей экологичного производства хлопка.

Более подробная информация о мероприятиях, запланированных на Всемирный день хлопка, представлена на сайте www.worldcottonday.com. Следите за новостями #WorldCottonDay в социальных сетях и присоединяйтесь к глобальному обсуждению.

