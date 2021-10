A COTTON USA anuncia que as Nações Unidas definiram a data de 7 de outubro como o "Dia Mundial do Algodão" em seu calendário permanente

NOVA YORK, 4 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- As Nações Unidas anunciaram que a data de 7 de Outubro de cada ano será aprovada como o Dia Mundial do Algodão em seu calendário permanente. Lançado inicialmente em 2019 na sede da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Genebra, o Dia Mundial do Algodão continua evoluindo todos os anos.

No Dia Mundial do Algodão, as partes interessadas da comunidade mundial do algodão se reúnem para discutir os inúmeros benefícios do algodão, entre eles:

O algodão é cultivado em mais de 70 países e oferece uma renda para centenas de milhões de pessoas todos os anos.

Uma única tonelada de algodão oferece emprego durante todo o ano para cerca de cinco ou seis pessoas (muitas vezes em alguns dos lugares mais pobres do planeta.)

O algodão é a única cultura agrícola que fornece alimentos e fibras.

O algodão tem uma pegada de carbono negativa e degrada 95% mais do que o poliéster em águas residuais, ajudando a manter nosso planeta e nossas águas limpos.

O tema do evento de 2021 é "Algodão para o Bem" para celebrar o impacto positivo duradouro da fibra. Uma comemoração virtual contará com palestrantes renomados, como Bert Jacobs, CEO e cofundador da Life is Good, e Maxine Bédat, diretora do New Standard Institute. Outros especialistas do setor global incluem Cotton Council International, Viterra India, International Cotton Advisory Committee, Better Cotton Initiative e African Cotton Foundation. Os temas principais incluem moda responsável, sustentabilidade e a importância do algodão em países em todo o mundo.

Com o foco do setor de algodão na sustentabilidade, os participantes aprenderão sobre o U.S. Cotton Trust Protocol®, que se alinha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para introduzir metas e medidas quantificáveis e verificáveis para a produção sustentável de algodão.

Para saber mais sobre as atividades planejadas para o Dia Mundial do Algodão, acesse www.worldcottonday.com. Siga #WorldCottonDay nas redes sociais e participe da conversa global.

FONTE COTTON USA

