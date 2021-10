COTTON USA a annoncé que les Nations Unies ont désigné le 7 octobre comme « Journée Mondiale du Coton » dans leur calendrier permanent

NEW YORK, 4 octobre 2021 /PRNewswire/ -- L'Organisation des Nations Unies a annoncé qu'elle approuvera la désignation du 7 octobre de chaque année comme Journée mondiale du coton sur son calendrier permanent. Lancée pour la première fois en 2019 au siège de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à Genève, la Journée mondiale du coton continue de prendre de l'ampleur chaque année.

À l'occasion de la Journée mondiale du coton, des intervenants de la communauté mondiale du coton se réunissent pour parler des nombreux avantages du coton, notamment des faits suivants :

Le coton est cultivé dans plus de 70 pays et fournit un revenu à des centaines de millions de personnes chaque année.

Une tonne de coton fournit un emploi toute l'année à environ 5 ou 6 personnes (souvent dans certains des endroits les plus pauvres de la planète).

Le coton est la seule culture agricole à fournir à la fois de la nourriture et des fibres.

Le coton a une empreinte carbone négative et se dégrade 95 % plus que le polyester dans les eaux usées, ce qui contribue à préserver la propreté de nos terres et de nos eaux.

Le thème de l'événement pour 2021 est 'Cotton for Good' pour célébrer l'impact positif durable de la fibre. Une célébration virtuelle mettra en vedette des conférenciers comme Bert Jacobs, PDG et cofondateur de « Life is Good », et Maxine Bédat, directrice du New Standard Institute. Parmi les autres experts mondiaux de l'industrie figurent le Cotton Council International, Viterra India, le Comité consultatif international sur le coton, Better Cotton Initiative et la African Cotton Foundation. Les thèmes principaux incluent la mode responsable, la durabilité et l'importance du coton dans les pays du monde entier.

Avec l'accent mis par l'industrie du coton sur la durabilité, les participants en apprendront davantage sur le U.S. Cotton Trust Protocol ®, qui s'aligne sur l'ONU. Objectifs de développement durable pour apporter des objectifs et des mesures quantifiables et vérifiables à la production durable de coton.

Pour en savoir plus sur les activités prévues pour la Journée mondiale du coton, veuillez visiter www.worldcottonday.com . Suivez #WorldCottonDay sur les médias sociaux et participez à la conversation mondiale.

