Der renommierte Maskenbildner Mario Dedivanovic lanciert MAKEUP BY MARIO

Eine Luxus-Schönheitsmarke mit innovativen Formeln und Hilfsmitteln für Schönheitsliebhaber und professionelle Maskenbildner.

NEW YORK, 1. Okt. 2020 /PRNewswire/ -- Der Maskenbildner Mario Dedivanovic stellt die Luxus-Schönheitsmarke MAKEUP BY MARIO vor, die sich durch durchdachte, sorgfältig ausgearbeitete Formeln auszeichnet und die Signatur von Mario's charakteristischen Techniken trägt. Sie besteht aus 21 hochwertigen Produkten und Hilfsmitteln für Augen und Haut. Jeder Farbton ist universell und für alle menschlichen Hauttöne vorgesehen.

Lesen Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/8777551-renowned-master-makeup-artist-mario-dedivanovic-launches-makeup-by-mario/

„Mit MAKEUP BY MARIO habe ich meine Signaturtechniken in zugängliche Profi-Produkte umgewandelt. Ich habe mich dabei von den Produkten inspirieren lassen, die ich während meiner gesamten Karriere geliebt und benutzt habe", erläutert Mario. „Wenn ich meine Meisterklassen unterrichte, führe ich meine Schüler durch meinen gesamten Denkprozess und demonstriere alle meine Techniken. Jetzt sind meine Techniken und meine Philosophie in meine Produkte eingeflossen."

Im Jahr 2020 ist Mario seit 20 Jahren als Maskenbildner tätig. Seine gleichnamige Marke ist der Höhepunkt von zwanzig Jahren Kunstfertigkeit, Erfahrung und Experimentierfreude, in denen er mit einigen der berühmtesten Gesichter unserer Zeit gearbeitet hat. Von Ausbildungsinstituten über soziale Medien bis hin zu Innovation ist Mario ein Visionär und Pionier an vorderster Front der Schönheitsindustrie. Er hat eine weltweite Fangemeinde aufgebaut, indem er die bekanntesten Make-up-Techniken des letzten Jahrzehnts gelehrt und popularisiert und virale Trends kreiert hat, die die Schönheitslandschaft inspiriert und für immer verändert haben. Als anerkannte Autorität und weltweite Sensation ist MAKEUP BY MARIO ein neuer Klassiker in der Schönheitsindustrie.

Als Meister des Erfindens und Neuerfindens formulierte Mario diese Sammlung mit einer kompromisslosen Betonung der Produktleistung. „Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass sich jeder sicher und zuversichtlich fühlt und diesen Produkten vertraut", meint er. „MAKEUP BY MARIO ist meine Leidenschaft und Liebe zur Make-up-Kunst, eingekapselt in eine sehr bewusste Kollektion. Diese Kollektion ist so gestaltet, dass sie ein luxuriöses und professionelles Make-up-Erlebnis bietet, das nicht teuer ist. Jeder sollte Zugang zu den allerbesten Qualitätsformeln haben. Darauf lege ich großen Wert."

MAKEUP BY MARIO startet am 1. Oktober 2020 exklusiv auf makeupbymario.com. , Ab Ende 2020/Anfang 2021 ist eine Ausweitung auf weitere Kategorien vorgesehen.

MAKEUP BY MARIO-Produkte kosten $14 bis $48 und sind ab dem 1. Oktober 2020 unter makeupbymario.com erhältlich.

