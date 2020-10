Renomovaný umělecký maskér Mario Devidanovic spouští značku MAKEUP BY MARIO

Tato luxusní kosmetická značka nabídne špičkové kosmetické produkty s inovativním složením a řadu dalších nástrojů a služeb pro příznivce kosmetiky i profesionální umělecké maskéry.

NEW YORK, 2. října 2020 /PRNewswire/ -- Umělecký maskér Mario Dedivanovic vstupuje na trh s luxusní kosmetickou značkou MAKEUP BY MARIO. Tato značka nabídne promyšlené, důmyslně propracované kosmetické přípravky, které nesou podpis těch nejlepších Mariových technik. Produktová řada značky se skládá z 21 vysoce kvalitních produktů a nástrojů pro léčení očí a kůže, všechny odstíny jsou univerzální a vytvořené tak, aby byly použitelné pro všechny typy a barvy lidské pleti.

„Při vytváření produktové řady značky MAKEUP BY MARIO jsem vybral mé nejznámější a nejcharakterističtější techniky a přetavil je do výrobků inspirovaných mými nejoblíbenějšími produkty, které používám po celou mojí kariéru," říká Mario. „Když vyučuji v kurzu Masterclasses, odhaluji studentům celý můj myšlenkový proces a ukazuji jim všechny mé techniky. Nyní jsem tyto techniky a celou svojí filozofii vložil do mých nových produktů."

Rok 2020 je pro Maria jubilejním 20. rokem, kdy působí v roli uměleckého maskéra. Značka, která nese jeho jméno, je tak vrcholem jeho dvacetiletých zkušeností a experimentování a během této doby Mario pracoval s většinou těch nejznámějších tváří naší doby. Mario je vizionář a průkopník v kosmetickém průmyslu, a inovace zavádí všude, od vzdělávání, až po sociální média. V posledních deseti letech si díky popularizaci těch nejznámějších maskérských a kosmetických technik vybudoval globální základnu věrných fanoušků na sociálních sítí a vytvořil virální trendy, kterými inspiroval a navždy změnil celý kosmetický průmysl. Značka MAKEUP BY MARIO je tak novou klasikou v kosmetickém průmyslu, která pochází od renomované autority v oboru s globálním cítěním.

Mario je mistr inovace a znovuobjevování a vytvořil tuto kolekci s nekompromisním důrazem na kvalitu produktů. „Mým posláním je, aby lidé získali v tyto produkty důvěru a cítili se díky nim sebevědomější a jistější," říká. „Značka MAKEUP BY MARIO zdůrazňuje mojí vášeň a lásku k uměleckému maskérství a celou kolekci jsme vytvářeli tak, abychom zákazníkům nabídli luxusní a profesionální produkty, které nebudou drahé. Je pro mě velmi důležité, aby byly ty nejkvalitnější přípravky dostupné pro všechny."

Produkty značky MAKEUP BY MARIO byly uvedeny na trh 1. října 2020, a to výhradně prostřednictvím webových stránek makeupbymario.com. Na konci roku 2020 a na začátku roku 2021 bude spuštěn prodej prostřednictvím dalších prodejních kanálů.

Produkty značky MAKEUP BY MARIO stojí od 14 do 48 dolarů a je možné si je zakoupit od 1. října 2020 na webové stránce makeupbymario.com.

