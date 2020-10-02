Знаменитый визажист Марио Дедиванович выводит на рынок свой именной бренд MAKEUP BY MARIO

Это эксклюзивный косметический бренд, отличающийся принципиально новыми композиционными составами и средствами художественного исполнения и созданный для ценителей красоты и профессиональных визажистов.

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Визажист Марио Дедиванович (Mario Dedivanovic) представляет эксклюзивный косметический бренд MAKEUP BY MARIO, отличительной особенностью которого являются продуманные до мелочей и мастерски изготовленные композиционные составы, тесно переплетенные с фирменными техническими приемами Марио. Каждый оттенок этой коллекции, состоящей из 21 высококачественного косметического средства для кожи и глаз с инструментами для их нанесения, является универсальным и подходит для всех тонов человеческой кожи.

Ознакомиться с интерактивным многоканальным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/8777551-renowned-master-makeup-artist-mario-dedivanovic-launches-makeup-by-mario/

«Создавая бренд MAKEUP BY MARIO, я использовал свои фирменные технические приемы, реализовав их в форме доступных профессиональных средств, аналогичных по своим качествам и свойствам тем, которые мне полюбились и которыми я пользовался в своей работе, — рассказывает Марио. — Когда я преподаю свои мастер-классы, я заставляю слушателей проходить через весь мой мыслительный процесс и демонстрирую им все свои приемы. Теперь я сумел вдохнуть мои приемы и принципы в свою собственную продукцию».

В 2020 году Марио отмечает 20-летие своей профессиональной деятельности в качестве визажиста. Его именной бренд стал кульминацией двадцати лет художественного творчества, практического опыта и экспериментирования, вобрав в себя все лучшее, что было накоплено им в процессе работы с некоторыми из самых известных лиц нашего времени. Во всех направлениях своей деятельности, от обучения начинающих до активного присутствия в социальных сетях и внедрения передовых идей, Марио неизменно выступает в роли инициатора и первопроходца, находящегося на переднем крае индустрии красоты. Он сформировал всемирное сообщество своих приверженцев, обучая их наиболее известным технологиям визажа последнего десятилетия и демонстрируя их в общедоступной форме, и положил начало некоторым впоследствии широко распространенным трендам, которые послужили стимулом к необратимому изменению всей картины в индустрии красоты. Коллекция MAKEUP BY MARIO, ставшая мировой сенсацией в исполнении признанного авторитета, формирует новый классический стиль в косметике.

Будучи умелым изобретателем и инициатором перемен, Марио составил эту коллекцию с безусловным акцентом на качественные характеристики своей продукции. «Моя главная цель заключается в том, чтобы каждый чувствовал спокойствие и уверенность в себе и доверял этим продуктам, — говорит он. — MAKEUP BY MARIO — это мои любовь и страсть к искусству визажа, воплощенные в тщательно продуманной коллекции, созданной с целью расширения возможностей визажистов за счет эксклюзивных и профессиональных косметических средств, не отпугивающих своей высокой стоимостью. Даже самые высококачественные рецептуры должны быть доступны каждому. Для меня это крайне важно».

Коллекция MAKEUP BY MARIO будет представлена исключительно на сайте makeupbymario.com с 1 октября 2020 года, а с конца 2020 – начала 2021 года планируется ее расширение на другие категории продукции.

Начиная с 1 октября 2020 года продукты под маркой MAKEUP BY MARIO стоимостью от 14 до 48 долларов можно будет приобрести на сайте makeupbymario.com.

Следите за новостями бренда: @makemupbymario

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SOURCE MAKEUP BY MARIO