Znany makijażysta Mario Dedivanovic tworzy własną markę kosmetyków pod nazwą MAKEUP BY MARIO

Luksusowa marka przyborów i kosmetyków opartych o innowacyjne receptury, stworzonych dla osób ceniących piękno i profesjonalnych makijażystów.

NOWY JORK, 2 października 2020 r. /PRNewswire/ - Makijażysta Mario Dedivanovic tworzy luksusową markę pod nazwą MAKEUP BY MARIO, wykorzystującą przemyślane i skrupulatnie dobrane receptury inspirowane autorskimi technikami Mario. Linia złożona jest z 21 wysokiej jakości produktów i przyborów do oczu i skóry, a każdy odcień jest uniwersalny i został stworzony z myślą o wszystkich odcieniach skóry.

Interaktywna wersja komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.multivu.com/players/English/8777551-renowned-master-makeup-artist-mario-dedivanovic-launches-makeup-by-mario/

„Tworząc markę MAKEUP BY MARIO wzorowałem się na swoich autorskich technikach, które przekształciłem w przystępne profesjonalne produkty inspirowane kosmetykami, z których sam lubię korzystać w pracy – powiedział Mario. - Podczas moich warsztatów omawiam cały swój proces myślowy i pokazuję uczestnikom wszystkie moje techniki. Teraz te techniki i filozofia znalazły odzwierciedlenie w moich własnych produktach".

W roku 2020 mija 20 lat aktywności zawodowej Mario w charakterze makijażysty. Marka sygnowana jego imieniem to ukoronowanie dwudziestu lat kariery w branży, doświadczenia i eksperymentowania oraz pracy z najbardziej rozpoznawalnymi twarzami naszych czasów. Od edukacji, poprzez innowacje, aż po aktywność w mediach społecznościowych – Mario to wizjoner i pionier branży kosmetycznej. Makijażysta ma szerokie grono fanów na całym świecie, popularyzuje i uczy stosowania najbardziej znanych technik makijażu z ostatniego dziesięciolecia oraz był inicjatorem szeregu niezwykle popularnych trendów, które na zawsze zmieniły oblicze branży kosmetycznej, będąc inspiracją dla wielu. Pojawienie się marki sygnowanej imieniem swoistego autorytetu w dziedzinie kosmetyków wzbudziło światową sensację, nadając MAKEUP BY MARIO miano nowego klasyku w branży.

Mario stworzył swoją kolekcję zgodnie z zasadą bezkompromisowego nacisku na jakość, potwierdzając swoją pozycję mistrza w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów i ukazywania nowego oblicza tych już znanych. „Moim założeniem było, aby stosując te produkty każdy czuł się pewnie i bezpiecznie – dodał. - Linia kosmetyków MAKEUP BY MARIO mieści całą moją pasję i zamiłowanie do makijażu w formie bardzo przemyślanej kolekcji, stworzonej tak, aby klient mógł poczuć odrobinę luksusu i profesjonalizmu, bez potrzeby wydawania mnóstwa pieniędzy. Każdy powinien mieć dostęp do najlepszej jakości receptur. Jest to dla mnie niezwykle istotne".

Linia MAKEUP BY MARIO pojawi się wyłącznie na stronie makeupbymario.com od 1 października 2020 r. Kolejne kategorie będą wprowadzane na przełomie 2021 r.

Produkty MAKEUP BY MARIO mieszczą się w przedziale cenowym 14-48$ i są dostępne na makeupbymario.com już od 1 października 2020.

