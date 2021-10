Dinozaur apeluje w ONZ do światowych przywódców, by nie opowiadali się za wyginięciem

Wpadając do kultowej Sali Zgromadzenia Ogólnego, słynącej z historycznych przemówień przywódców z całego świata, imponujący dinozaur wygłasza do publiczności zszokowanych i oszołomionych dyplomatów i dygnitarzy słowa, że „nadszedł czas, aby ludzie przestali szukać wymówek i zaczęli wprowadzać zmiany", aby przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu.

„My przynajmniej mieliśmy asteroidę - ostrzega dinozaur, odnosząc się do popularnej teorii wyjaśniającej wyginięcie dinozaurów 70 milionów lat temu. -A jaka jest wasza wymówka?".

Jest to pierwszy w historii film nakręcony na terenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ przy użyciu komputerowo generowanych obrazów (CGI), w którym światowe gwiazdy wcielają się w dinozaura w wielu językach, włączając w to aktorów Jacka Blacka (angielski), Eizę González (hiszpański), Nikolaja Costera-Waldau (duński) i Aïssę Maïgę (francuski).

Następnie dinozaur zwraca uwagę na to, jak wsparcie finansowe dla paliw kopalnych poprzez subsydia - pieniądze podatników, które pomagają utrzymać niskie koszty węgla, ropy i gazu dla konsumentów - jest irracjonalne i nielogiczne w obliczu zmieniającego się klimatu.

„Wyobraźcie sobie wszystkie inne rzeczy, które moglibyście zdziałać za te pieniądze. Na całym świecie ludzie żyją w ubóstwie. Czy nie wydaje się wam, że pomaganie im miałoby więcej sensu niż... finansowanie zagłady całego waszego gatunku?" - mówi dinozaur.

„Film jest zabawny i interesujący, jednakże kwestie, które porusza, są jak najbardziej poważne - powiedziała Ulrika Modéer, szefowa Biura Stosunków Zewnętrznych i Rzecznictwa UNDP. - Sekretarz Generalny ONZ nazwał kryzys klimatyczny >>kodem czerwonym dla ludzkości<<. Chcemy, aby film bawił, ale jednocześnie uświadomił, jak krytyczna jest sytuacja. Świat musi przyspieszyć działania na rzecz klimatu, jeśli ma nam się udać zachować bezpieczeństwo planety dla przyszłych pokoleń".

Kampania i film UNDP „Nie opowiadajcie się za wyginięciem" mają za zadanie zwrócenie uwagi na dopłaty do paliw kopalnych oraz na to, w jaki sposób niwelują one znaczący postęp w kierunku zakończenia zmian klimatycznych i napędzają nierówności, przynosząc korzyści bogatym.

Badania UNDP opublikowane jako część kampanii ujawniają, że świat wydaje zawrotną sumę 423 miliardów dolarów rocznie na dopłaty do paliw kopalnych dla konsumentów - ropy, energii elektrycznej, która jest generowana przez spalanie innych paliw kopalnych, gazu i węgla.

Środki te mogłyby pokryć koszt szczepionki COVID-19 dla każdej osoby na świecie bądź sfinansować trzykrotność rocznej kwoty potrzebnej do zlikwidowania skrajnego ubóstwa na świecie.

Kampania i film mają nadzieję uczynić bardziej przystępnymi skomplikowane i techniczne kwestie związane z subsydiami na paliwa kopalne i kryzysem klimatycznym. Celem jest zarówno edukacja, jak i oddanie głosu ludziom na całym świecie poprzez różnorodne działania, do których podjęcia zaproszona jest publiczność.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie www.dontchooseextinction.com.

