Dinosaurus vyzývá světové lídry v OSN, aby „nevolili vyhynutí"

Nový krátký film, ve kterém se objevují světové celebrity, upozorňuje na klimatickou krizi

NEW YORK, 27. října 2021 /PRNewswire/ -- Rozvojový program OSN (UNDP) přivádí do sídla Organizace spojených národů zuřivého mluvícího dinosaura, který vyzývá světové lídry ke zlepšení boje proti klimatickým změnám, a to v krátkém filmu, který byl dnes představen jako ústřední bod nové kampaně „Don't Choose Extinction" (Nevolte vyhynutí).