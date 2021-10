Dinosaurier fordert führende Politiker bei den Vereinten Nationen dazu auf, sich gegen das Aussterben zu entscheiden

Neuer Kurzfilm mit Weltstars rückt die Klimakrise in den Fokus

NEW YORK, 27. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- In einem Kurzfilm, der heute als Herzstück der neuen Kampagne „Don't Choose Extinction" des Ausschusses ins Leben gerufen wurde, lässt das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) einen wilden, sprechenden Dinosaurier am Hauptsitz der Vereinten Nationen sprechen, um führende Politiker zu mehr Klimaschutzmaßnahmen aufzurufen.