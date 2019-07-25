Дуэйн Джонсон и VOSS Water сообщили о новом стратегическом партнерстве

Каждая инновация, создаваемая в рамках этого партнерства, будет вдохновлять потребителей брать от жизни все возможное, что в полной мере соответствует собственным амбициям Дуэйна Джонсона и одновременно поддерживает неизменную приверженность бренда к высокому качеству и экологической устойчивости. Первую совместную инновацию, которая пополнит ассортимент функциональных предложений, предоставляющих уникальные преимущества для здоровья потребителей, планируется представить в начале 2020 года.

"Я пью воду VOSS уже много лет - на съемочной площадке, в зале Iron Paradise и дома в кругу родных и друзей. Это партнерство - естественный следующий шаг в сотрудничестве с исключительным брендом, стремящимся создавать инновации и оказывать положительное влияние на нашу планету с помощью лучших в своем классе продуктов. Я очень рад превратить свою любовь к продукции VOSS в официальную бизнес-инвестицию и вместе с командой профессионалов в сфере менеджмента создавать новые продукты, реализуя стратегические инициативы бренда, - прокомментировал Дуэйн Джонсон. - Вместе мы принесем нашему миру много новых полезных вещей".

На пользу VOSS пойдут и обширные знания Джонсона в сфере культурного маркетинга, которыми он будет делиться со специалистами бренда в ходе консультаций и совместных проектов. В число таких проектов входит запуск крупнейшей за последние годы потребительской рекламной кампании VOSS "Live Every Drop" с участием самого Джонсона.

"Я имел удовольствие работать с Дуэйном и его командой на протяжении нескольких последних месяцев в ходе разработки конкретных планов по расширению VOSS. Он разделяет наше стремление к высоким стандартам профессиональной деятельности, ответственности и удовлетворению потребительских ожиданий. От этого партнерства я жду только превосходных результатов и могу с уверенностью от имени всего нашего руководства утверждать, что мы с большим оптимизмом оцениваем перспективы нашего сотрудничества и те уникальные возможности, что мы создаем вместе", - отметил вице-президент VOSS Water Джон Шульман (John Shulman).

Кампания "Live Every Drop" проиллюстрирует то восприятие мира, которые мы создаем, делясь очень личными, "закулисными" сценами повседневного труда Джонсона, направленного на разрушение барьеров и преодоление ограничений. Кампания будет охватывать наружную рекламу, цифровые каналы и социальные сети на крупнейших рынках бренда. Первыми уникальный рекламный контент увидят потребители в США уже с 5 августа этого года.

"Мы рады сотрудничать с партнером, олицетворяющим концепцию бренда VOSS, - добавил маркетинговый директор VOS Ариэль Бурстин (Ariel Boorstin). - Стремление Джонсона достигать всего упорным трудом, творить значимые дела и вдохновлять своих поклонников на большие поступки - это и есть тот моральный посыл, что мы вкладываем в "Live Every Drop". Входя в число самых влиятельных и талантливых людей нашего мира, Дуэйн Джонсон сыграет важную роль в дальнейшем развитии VOSS - поддерживая инициативы по расширению нашей деятельности в различных регионах и товарных категориях и помогая нам популяризовать наши базовые ценности".

Этот шаг наглядно демонстрирует успехи VOSS в установлении расширенного контакта с потребителями. Высококачественная вода из девственно чистых источников - аутентичность VOSS делает бренд олицетворением повседневного величия и неизменного стремления к большему. Потребители ожидают от VOSS только лучшего, и Дуэйн Джонсон, как никто другой, способен помочь торговой марке в достижении ее амбициозных целей.

О компании VOSS Water:

Вода VOSS берет свое начало в Ивеланне - малонаселенной коммуне на самом юге Норвегии. Заключенная в глубинах подземного водоносного горизонта, вода VOSS течет под слоями песка и горной породы, создающими естественный фильтр, защищающий ее от воздуха и других загрязнителей. Своей исключительной чистотой и необычайно свежим вкусом VOSS отчасти обязана чрезвычайно низкому общему количеству растворенных органических и неорганических веществ, характерному для источника этой воды.

Потрясающую чистоту VOSS подчеркивает и эффектный дизайн бутылки, передающий уникальные свойства находящейся в ней воды. Успевший стать легендарным продукт VOSS пользуется популярностью в более чем 50 странах мира. Вода этого бренда поставляется в упаковке различных объемов. Предназначенная для особых случаев VOSS Still разливается в стеклянные бутылки и высококачественный РЕТ-пластик. Линейка VOSS Sparkling, включая ароматизированные продукты Flavored Sparkling, поставляется в стекле. VOSS Flavored Sparkling доступна в различных освежающих вкусовых вариациях - лимон и огурец, мандарин и лемонграсс, лайм и мята, клубника и имбирь, а также малина и роза. Все продукты этой линейки не содержат калорий, сахара или искусственных подсластителей. Линейка Flavored Sparkling в настоящий момент доступна в Великобритании, ЕС, США, Австралии, Канаде и Мексике.

Контактная информация для СМИ:

Дуэйн Джонсон

JONESWORKS

TeamRock@Jonesworks.com

VOSS Water

NIKE COMMUNICATIONS

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/952114/VOSS_Water_Dwayne_Johnson.jpg

SOURCE VOSS Water