Dwayne Johnson e VOSS Water anunciam parceria estratégica

Cada inovação criada sob esta parceria criará inspiração aos consumidores, para que obtenham tudo o que puderem da vida, ecoando a própria ambição de Dwayne, ao mesmo tempo em que defende o compromisso de longa data da marca com a qualidade e a sustentabilidade. A inovação colaborativa inaugural, a primeira da marca em uma gama de ofertas funcionais que proporcionam benefícios de saúde únicos e significativos para os consumidores, está prevista para ser lançada no início de 2020.

"Venho me hidratando com a VOSS há anos, seja no set, na minha academia itinerante, a Iron Paradise, ou quando estou com a família e os amigos. Essa parceria é uma evolução natural, à medida que busco parcerias com marcas excepcionais, que buscam inovar e impactar o mundo com as melhores iniciativas sustentáveis de alto nível. Estou empolgado por ter ampliado a minha paixão genuína pela VOSS em um investimento comercial formal e por trabalhar com sua excepcional equipe de liderança, para criar novos produtos e desenvolver iniciativas estratégicas de marca e colaborações", disse ele. "Vamos construir grandes coisas juntos".

A VOSS também se beneficiará do profundo conhecimento e experiência de Dwayne em marketing de mudança de cultura, por meio de consultas e colaborações contínuas de branding, o que inclui o lançamento da maior campanha de mídia social e publicidade voltada ao consumidor da VOSS, em anos, a "Live Every Drop", que será feita pelo próprio Dwayne.

"Eu tive o prazer de trabalhar com Dwayne e sua equipe nos últimos meses, para planejar especificamente os ambiciosos planos de expansão da VOSS. Dwayne compartilha a mesma paixão pela excelência, responsabilidade e satisfação do consumidor. Espero apenas coisas grandiosas dessa parceria e falo por todos os nossos executivos, quando digo que estamos extremamente entusiasmados com esse relacionamento e com as oportunidades únicas que criaremos juntos", disse John Shulman, vice-presidente da VOSS Water.

A campanha "Live Every Drop" falará da mentalidade de que recebemos da vida aquilo que oferecemos, compartilhando um pouco dos bastidores de como Dwayne trabalha desafiando limites todos os dias. A campanha será lançada via mídia social, digital e externa, em grande escala, nos principais mercados, começando nos Estados Unidos, no dia 5 de agosto de 2019.

"Estamos empolgados com esse alinhamento com um parceiro que genuinamente incorpora a visão da marca da VOSS", disse Ariel Boorstin, diretor global de marketing da empresa. "O compromisso de Dwayne em trabalhar com o esforço necessário para viver bem, agindo com propósito e inspirando grandeza é exatamente o sistema de crenças de 'Live Every Drop'. Como um dos talentos mais influentes do mundo, Dwayne Johnson desempenhará papel fundamental com o avanço da VOSS, apoiando a visão expandida da marca, à medida que criamos novas categorias e territórios e ampliamos o alcance dos nossos valores principais e compartilhados".

Esse movimento demonstra como a VOSS continua a expandir e ser entendida pelos consumidores. A água premium, diretamente da fonte mais pura, a autenticidade da VOSS faz dela a marca digna da grandeza diária e o incentivo diário para lutar por mais. Os consumidores passaram a esperar apenas o melhor da VOSS, e não há parceiro mais forte do que Dwayne Johnson para ajudar a dar vida a essa visão ampliada da marca.

Sobre a VOSS Water:

A fonte da VOSS fica em Iveland, uma área pouco povoada no extremo sul da Noruega. Confinada em um aquífero nas profundezas da terra, a água da VOSS está sob camadas de rocha e areia, que criam um filtro natural, protegendo-a do ar e de outros poluentes. A pureza excepcional da VOSS e seu sabor exclusivamente fresco e limpo são devidos, em parte, aos níveis extraordinariamente baixos de Sólidos Dissolvidos Totais (Total Dissolved Solids, TDS) que ocorrem naturalmente na fonte VOSS.

A extraordinária pureza VOSS é correspondida apenas pelo elegante design da garrafa, que transmite, de forma exclusiva, a diferença da água nela contida. Hoje um ícone, a VOSS é comemorada em mais de 50 países, de variados tamanhos e com apelo único e universal. Sob medida para diferentes ocasiões de consumo, a água natural da VOSS está disponível em vidro e plástico PET de alta qualidade. As variedades de água VOSS com gás, incluindo a saborizada, está disponível em vidro. A água saborizada com gás VOSS vem em combinações de sabores únicos e refrescantes: pepino limão, capim-limão tangerina, hortelã limão, gengibre morango e rosa de framboesa, cada uma contendo zero calorias e sem açúcar ou adoçantes artificiais. A variação de água saborizada com gás está atualmente disponível na UE, no Reino Unido, nos EUA, na Austrália, no Canadá e México.

Consultas sobre mídia:

Para Dwayne Johnson

JONESWORKS

TeamRock@Jonesworks.com

Para a VOSS Water

NIKE COMMUNICATIONS

eshor@nikecomm.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/952146/VOSS_Water_Dwayne_Johnson.jpg

FONTE VOSS Water

SOURCE VOSS Water