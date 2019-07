Dwayne Johnson et VOSS Water annoncent un partenariat stratégique

Chaque innovation créée dans le cadre de ce partenariat motivera les consommateurs à profiter pleinement de la vie, ce qui cadre parfaitement avec les propres ambitions de Johnson, tout en honorant l'engagement de longue date de la marque en matière de qualité et de gestion durable des ressources. La première collaboration axée sur l'innovation, soit une série de produits fonctionnels qui procureront des bienfaits uniques et importants pour la santé des consommateurs, doit être lancée au début de 2020.

« J'utilise l'eau VOSS pour m'hydrater depuis des années, que ce soit sur les plateaux, dans ma salle d'entraînement ou lorsque je passe du temps avec ma famille et mes amis. Ce partenariat est le fruit d'une évolution naturelle, parce que je cherche à m'associer à des marques exceptionnelles qui souhaitent innover et améliorer le monde en produisant les meilleurs résultats dans un souci de gestion durable des ressources. Je me réjouis que ma réelle passion pour VOSS ait mené à un investissement commercial formel, et j'ai hâte de travailler avec l'exceptionnelle équipe de direction de l'entreprise pour créer de nouveaux produits et élaborer des initiatives et des collaborations stratégiques », explique Johnson. « Nous allons créer de belles choses ensemble. »

VOSS bénéficiera également des vastes connaissances et de la grande expertise de Johnson en matière de marketing axé sur les changements de culture au moyen de consultations et de collaborations sur la mise en valeur de la marque. Mentionnons notamment le lancement de « Live Every Drop », l'une des plus importantes campagnes de publicité destinée aux consommateurs et de médias sociaux lancées depuis des années par VOSS, qui mettra en vedette Johnson lui-même.

« J'ai eu le plaisir de travailler avec Dwayne et son équipe au cours des derniers mois pour mettre en place des plans ambitieux pour l'expansion de VOSS. Dwayne partage notre passion pour l'excellence, la responsabilité et la satisfaction des consommateurs. Je suis convaincu que notre partenariat sera fructueux, et je parle au nom de tous les cadres de notre entreprise lorsque je dis que nous sommes tous très enthousiastes à propos de cette relation et des opportunités inédites que nous créerons ensemble », explique John Shulman, vice-président de VOSS Water.

La campagne « Live Every Drop » illustrera l'état d'esprit selon lequel nous récoltons ce que nous semons, et permettra de voir comment, au quotidien, Johnson repousse les limites du possible. Cette campagne sera lancée dans les grands centres des États-Unis à compter du 5 août 2019 et sera axée sur les grandes affiches extérieures, les supports numériques et les réseaux sociaux.

« Nous sommes ravis de nous associer à un partenaire qui incarne aussi bien la vision de la marque VOSS », ajoute Ariel Boorstin, directrice mondiale du marketing pour VOSS. « Johnson, qui a à cœur le principe selon lequel il faut travailler dur pour mener une bonne vie, en agissant avec un objectif et pour inspirer la grandeur, cadre parfaitement avec les principes de la campagne "Live Every Drop". Dwayne Johnson, qui est l'un des talents les plus influents au monde, jouera un rôle fondamental dans l'évolution de VOSS et aidera la marque à élargir sa vision alors que nous lançons de nouvelles catégories et entrons dans de nouveaux territoires, tout en élargissant la portée des valeurs profondes que nous partageons. »

Cette initiative montre que VOSS continue de grandir et reste à l'écoute de ses consommateurs. Notre eau de qualité supérieure, puisée directement à la source la plus pure, fait de VOSS une marque authentique qui nous aide à nous dépasser constamment et nous encourage chaque jour à aller plus loin. Les consommateurs n'attendent rien de moins que l'excellence de VOSS, et nous n'aurions pu trouver un meilleur partenaire que Johnson pour mener à bien cette vision élargie.

À propos de VOSS Water

La source de l'eau VOSS se situe dans la région d'Iveland, une contrée peu peuplée à l'extrémité sud de la Norvège. Confinée dans une couche aquifère profonde, l'eau VOSS est enfouie sous des couches de roche et de sable, ce qui crée un filtre naturel qui la protège de l'air et des polluants. La pureté exceptionnelle de l'eau VOSS et son unique goût frais et pur s'expliquent notamment par son taux exceptionnellement faible de matières dissoutes totales produit naturellement dans la source VOSS.

La pureté extraordinaire de l'eau VOSS est mise en valeur par sa bouteille hors du commun. L'eau VOSS est maintenant un symbole reconnu dans plus de 50 pays dans différents formats à la fois uniques et universels. L'eau plate VOSS, qui se prête à toutes les occasions, est offerte en bouteilles en verre et en plastique PET de grande qualité. La gamme d'eau pétillante et d'eau pétillante aromatisée VOSS est offerte en bouteilles de verre. L'eau pétillante aromatisée VOSS est offerte en combinaisons de saveurs uniques et rafraîchissantes - citron-concombre, tangerine-citronnelle, menthe-lime, fraise-gingembre et rose-framboise. Chaque saveur est sans calorie, sans sucre et sans édulcorant artificiel. La gamme d'eau pétillante aromatisée est actuellement offerte dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada et au Mexique

