endpoint et THREAD simplifient les opérations décentralisées des essais cliniques pour les principaux intervenants afin de réduire les délais de l'étude

L'intégration de la saisie des données et des transactions garantit que le site et le sujet restent ensemble dans un flux de travail unifié

SAN FRANCISCO et CARY, Caroline du Nord, 25 août 2021 /PRNewswire/ -- endpoint Clinicalle leader mondial de la technologie de réponse interactive (IRT®) pour les essais cliniques, et THREAD , un fournisseur de technologies et de services de premier plan permettant les essais cliniques décentralisés (ECD), ont annoncé leur partenariat pour offrir aux promoteurs et aux sites une solution qui simplifie les opérations des essais cliniques centralisés et réduit les délais des études.

« L'adoption de technologies d'essais cliniques décentralisés capables non seulement de fonctionner individuellement comme les meilleures solutions de leur catégorie, mais aussi d'être conçues et mises au point pour avoir des performances optimales dans un réseau intégré de données cliniques, est la clé pour répondre aux demandes et être en tête dans le paysage en évolution rapide des essais cliniques », a déclaré Brad Cottreau, vice-président des ventes internationales chez endpoint Clinical.

Cette approche écosystémique permet de réaliser le plein potentiel de fonctions essentielles telles que la télémédecine et l'expédition directe des médicaments à l'étude au patient ou à son domicile, tout en maintenant les objectifs essentiels d'engagement, de conformité et de fidélisation des patients.

Grâce à ce partenariat, endpoint Clinical et THREAD fournissent une intégration bidirectionnelle pour le consentement électronique, le dépistage et la randomisation, ce qui permet l'automatisation des flux de travail sous-jacents sur les deux plateformes. L'interfaçage des systèmes a un impact particulier sur les sites car ils n'ont pas besoin de dupliquer la saisie des données. En outre, cette approche intégrée simplifie les opérations telles que la création des sujets, le dépistage, les évaluations, la randomisation (y compris la distribution) et les visites de traitement des sujets. La communication à deux sens entre les plateformes permet un retour d'information rapide et axé sur les données, qui peut éclairer les stratégies de recrutement des patients, d'approvisionnement, d'opérations cliniques et de gestion des données. Il en résulte des données plus nettes et une clôture plus rapide de l'étude.

« Alors que les essais décentralisés continuent de propulser l'évolutivité et la flexibilité des essais cliniques à l'échelle mondiale, THREAD s'associe à ses clients pour garantir une exécution sans faille, de la conception à la clôture de l'étude, via notre plateforme unique et complète », a déclaré John Reites, PDG de THREAD. « Notre collaboration avec endpoint représente une nouvelle façon de synchroniser l'expérience réelle du participant avec les données sur le site, ce qui se traduit par un seul continuum fluide. »

« Lorsque nous établissons des partenariats avec d'autres fournisseurs de technologie de classe mondiale, comme THREAD, nous nous demandons toujours d'abord comment la solution que nous offrons peut résoudre les problèmes pour les promoteurs », a déclaré Christine Oliver, PDG d'endpoint. « Au-delà de la résolution de ces problèmes, nous repoussons également les limites de ce que le marché a pu faire à ce jour pour faire évoluer la façon dont nous gérons les essais et continuer à augmenter la vitesse et l'efficacité pour les promoteurs. »

À propos d'endpoint

endpoint est un fournisseur de systèmes et de solutions de technologie de réponse interactive (IRT®) qui soutient l'industrie des sciences de la vie. Au cours de la dernière décennie, son équipe de professionnels axés sur la clientèle a continuellement fait évoluer sa suite de technologies pour aider les promoteurs à réussir leurs essais cliniques. Leur solution dynamique de technologie de réponse interactive, PULSE®, pour la randomisation et la gestion des patients, la gestion des sites et la gestion de l'approvisionnement en médicaments, ainsi que leur outil de pointe de gestion des fournitures cliniques, DRIVE, ont prouvé qu'ils pouvaient optimiser la chaîne d'approvisionnement et minimiser les coûts opérationnels, tout en garantissant un dosage précis et en temps voulu des patients. endpoint a son siège à San Francisco, en Californie, et dispose de bureaux aux États-Unis, dans l'UE et en Asie. www.endpointclinical.com

À propos de THREAD

THREAD est l'un des principaux fournisseurs d'une plateforme de recherche propriétaire et décentralisée et d'une suite de services de soutien utilisés par les entreprises biopharmaceutiques, les société de recherche sous contrat (CRO) et les organisations des sciences de la vie pour saisir à distance les données des participants et des sites pendant, entre et à la place des visites en clinique. La plateforme et les services de soutien de THREAD aident les clients à raccourcir les délais de lancement des études, à réduire les budgets d'étude grâce aux visites virtuelles et à faire passer les études de la clinique au domicile des patients. THREAD fournit des fonctionnalités clés de la plateforme, telles que eConsent, eCOA/ePRO, des capteurs, les rappels et les rendez-vous virtuels, pour prendre en charge la saisie de données à distance, les études virtuelles hybrides et les études entièrement décentralisées dans des domaines thérapeutiques clés. En 2019, THREAD a été acquise par les investisseurs stratégiques du secteur de la santé Water Street Healthcare Partners et JLL Partners. Consultez le site www.THREADresearch.com pour en savoir plus.

