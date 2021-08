endpoint e THREAD simplificam as operações de DCT para importantes partes interessadas a fim de reduzir cronogramas de estudos

Integração entre captura de dados e transações garante que a unidade e o sujeito do estudo permaneçam juntos em um fluxo de trabalho unificado

SÃO FRANCISCO e CARY, Carolina do Norte, 25 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A endpoint Clinical, líder em tecnologia de resposta interativa global (IRT®) para ensaios clínicos, e a THREAD, provedora líder de tecnologia e serviços que possibilita testes clínicos descentralizados (DCT, na sigla em inglês), anunciaram sua parceria para oferecer a patrocinadores e unidades uma solução que simplifica as operações de DCT e reduz os cronogramas de estudos de pesquisa.

"A adoção de tecnologias de DCT que sejam capazes não só de executar individualmente as melhores soluções da categoria, mas que também sejam desenvolvidas e projetadas para que se tenha um desempenho otimizado em um conjunto integrado de dados clínicos, é a chave para atender às demandas e liderar no cenário dos ensaios clínicos, que muda rapidamente", disse Brad Cottreau, vice-presidente de vendas globais da endpoint Clinical.

Esta abordagem de ecossistemas aproveita todo o potencial de funcionalidades cruciais, como teleconsultas médicas e envio de medicamentos de estudo diretamente para o paciente ou para sua residência, ao mesmo tempo que mantém as metas essenciais para a missão de alto envolvimento, conformidade e retenção de pacientes.

Por meio desta parceria, a endpoint Clinical e a THREAD oferecem integração bidirecional para consentimento eletrônico, triagem e randomização, apoiando a automação de fluxos de trabalho subjacentes nas duas plataformas. A interface dos sistemas exerce um impacto específico nas unidades, já que elas não precisam duplicar o registro de dados. Além disso, esta abordagem integrada simplifica operações como criação de sujeitos, triagem, avaliações, randomização (incluindo distribuição) e visitas ao sujeito do estudo durante o tratamento. A comunicação bidirecional entre as plataformas permite um feedback rápido e orientado por dados que pode informar estratégias para recrutamento de pacientes, compras de suprimentos, operações clínicas e gerenciamento de dados. Tudo isso resulta em dados mais limpos e em um fechamento mais rápido do estudo.

"À medida que os testes descentralizados continuam a impulsionar a escalabilidade e flexibilidade globais dos ensaios clínicos, a THREAD faz parceria com os clientes para garantir uma execução contínua, desde o projeto do estudo até o fechamento, por meio de nossa plataforma única e abrangente", disse John Reites, CEO da THREAD. "Nossa colaboração com a endpoint representa uma nova forma de sincronizar a experiência do mundo real do participante com os dados da unidade, o que resulta em um processo contínuo e tranquilo."

"Ao estabelecer parcerias com outros provedores de tecnologia de classe mundial, como a THREAD, sempre abordamos em primeiro lugar a maneira como a solução que oferecemos pode resolver pontos problemáticos para os patrocinadores", disse Christine Oliver, CEO da endpoint. "Além de abordar os pontos problemáticos, também estamos expandindo as fronteiras do que o mercado tem sido capaz de fazer até o momento para aprimorar a forma como gerenciamos os testes e continuar a aumentar a velocidade e a eficiência para os patrocinadores."

Sobre a endpoint

A endpoint é uma provedora de sistemas e soluções de tecnologia de resposta interativa (IRT®) que apoia o setor de ciências da vida. Na última década, sua equipe de profissionais totalmente dedicados ao cliente aprimorou continuamente seu conjunto de tecnologias para ajudar os patrocinadores a obter sucesso em testes clínicos. A PULSE®, sua solução dinâmica de IRT para randomização e gerenciamento de pacientes, gerenciamento de unidades e gestão de suprimentos de medicamentos, juntamente com a ferramenta de gestão de suprimentos clínicos de ponta DRIVE, demonstrou maximizar a cadeia de suprimentos e minimizar os custos operacionais, além de garantir que os pacientes recebam as doses de medicamentos em tempo hábil e com precisão. A sede da endpoint fica em São Francisco, Califórnia, com escritórios nos Estados Unidos, na UE e na Ásia. www.endpointclinical.com

Sobre a THREAD

A THREAD é a provedora líder de uma plataforma de pesquisa exclusiva e descentralizada e de um conjunto de serviços de suporte utilizados por empresas biofarmacêuticas, de pesquisas clínicas e de ciências da vida, que coletam dados de participantes e de unidades de forma remota durante e entre consultas médicas, ao invés de coletá-los em consultas presenciais. A plataforma e os serviços de suporte da THREAD estão ajudando os clientes a encurtar os prazos de lançamento dos estudos, reduzir os orçamentos dos estudos com consultas virtuais e levar os estudos da clínica até a casa do paciente. A plataforma da THREAD oferece recursos importantes como consentimento eletrônico, eCOA/ePRO, sensores, lembretes e teleconsultas médicas com o objetivo de melhorar a captura remota de dados, estudos virtuais híbridos e estudos totalmente descentralizados em áreas terapêuticas essenciais. Em 2019, a THREAD foi adquirida pela Water Street Healthcare Partners e pela JLL Partners, investidores estratégicos na área da saúde. Acesse www.THREADresearch.com para saber mais.

Contatos:

Catherine Ditzler

Diretora associada de marketing da

endpoint Clinical

1-415-688-3424

e-mail: [email protected]

Kristin Schaeffer

Diretora de RP

da THREAD

1-858-354-8850

e-mail: [email protected]

FONTE endpoint Clinical

SOURCE endpoint Clinical