endpoint i THREAD usprawniają operacje DCT dla najważniejszych interesariuszy, skracając tym samym czas badania

Zintegrowanie gromadzenia danych i transakcji zapewnia, że placówka i pacjent pozostają razem w jednolitym obiegu pracy.

SAN FRANCISCO i CARY, N.C., 25 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ -- endpoint Clinical , światowy lider w dziedzinie technologii interaktywnych odpowiedzi (IRT®) w badaniach klinicznych oraz THREAD , wiodący dostawca technologii i usług umożliwiających prowadzenie zdecentralizowanych badań klinicznych (DCT), poinformowały o nawiązaniu współpracy w celu zaoferowania sponsorom i instytutom rozwiązania, które upraszcza operacje DCT i pozwala skrócić czas trwania badań.

„Przyjęcie technologii DCT, które nie tylko są w stanie działać indywidualnie jako najlepsze w swojej klasie rozwiązania, lecz także zostały zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić optymalną wydajność w zintegrowanej sieci danych klinicznych, jest warunkiem sprostania wymaganiom i osiągnięcia wiodącej pozycji w gwałtownie zmieniającym się środowisku badań klinicznych" – mówi Brad Cottreau, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży w endpoint Clinical.

Takie podejście ekosystemowe pozwala w pełni wykorzystać potencjał krytycznych funkcji, takich jak realizacja teleopieki zdrowotnej oraz bezpośrednia wysyłka leków do pacjenta/domowej służby zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych dla misji celów, jakimi są wysokie zaangażowanie pacjentów, zgodność z przepisami i zatrzymanie pacjentów.

Dzięki tej współpracy endpoint Clinical i THREAD oferują dwukierunkową integrację dla e-Zgody, badań przesiewowych i randomizacji, wspierając automatyzację podstawowych przepływów pracy na obu platformach. Połączenie systemów ma szczególny wpływ na funkcjonowanie instytucji, ponieważ nie muszą one dublować wprowadzania danych. Ponadto to zintegrowane podejście upraszcza takie operacje, jak tworzenie uczestników, badania przesiewowe, oceny, randomizację (w tym wydawanie leków) oraz wizyty lekarskie dla pacjentów. Dwukierunkowa komunikacja między platformami umożliwia błyskawiczną, opartą na danych informację zwrotną, która może wpłynąć na strategie rekrutacji pacjentów, zaopatrzenia, operacji klinicznych i zarządzania danymi. Wszystko to razem przekłada się na przejrzystość danych i szybsze zakończenie badania.

„Ponieważ zdecentralizowane badania kliniczne nadal przyczyniają się do zwiększenia światowej skalowalności i elastyczności badań klinicznych, firma THREAD współpracuje z klientami, aby zapewnić bezproblemową realizację badań od momentu ich zaprojektowania do zamknięcia za pośrednictwem naszej jednej, kompleksowej platformy - powiedział John Reites, dyrektor generalny THREAD. - Nasza współpraca z endpoint stanowi nowy sposób na zsynchronizowanie rzeczywistego doświadczenia uczestnika z danymi w miejscu, co skutkuje osiągnięciem jednego płynnego kontinuum".

„Nawiązując współpracę z największymi dostawcami technologii, takimi jak THREAD, zawsze najpierw zwracamy uwagę na to, w jaki sposób oferowane przez nas rozwiązanie może przyczynić się do wyeliminowania problemów, z którymi borykają się sponsorzy - powiedziała Christine Oliver, dyrektor generalny endpoint. - Poza rozwiązywaniem problemów przesuwamy również granice tego, co rynek był w stanie zrobić do tej pory, zmieniając sposób zarządzania badaniami i nadal zwiększając szybkość i wydajność z punktu widzenia sponsorów".

endpoint

endpoint jest dostawcą technologii interaktywnych odpowiedzi (IRT®), który wspiera branżę nauk biologicznych. W ostatnim dziesięcioleciu ukierunkowany na potrzeby klienta zespół stale rozwijał swój pakiet rozwiązań, aby pomóc sponsorom osiągnąć sukces w badaniach klinicznych. Dynamiczne rozwiązanie IRT firmy pod nazwą PULSE ® do randomizacji i zarządzania pacjentami, zarządzania ośrodkami badań i dostawami leków, oraz DRIVE, najnowocześniejsze narzędzie do zarządzania dostawami w badaniach klinicznych, pozwoliły na maksymalne wykorzystanie łańcucha dostaw i ograniczenie kosztów operacyjnych oraz zapewnienie terminowego i dokładnego dawkowania dla pacjentów. endpoint ma siedzibę w San Francisco w stanie Kalifornia i liczne oddziały w USA, UE i Azji. www.endpointclinical.com

THREAD

THREAD to czołowy dostawca autorskiej, zdecentralizowanej platformy badawczej oraz pakietu usług wspierających, wykorzystywanych przez firmy biofarmaceutyczne, CRO oraz organizacje z sektora life science do zdalnego pozyskiwania danych od uczestników i placówek w trakcie, pomiędzy oraz zamiast wizyt w przychodniach. Platforma THREAD i usługi wspierające umożliwiają klientom skrócenie czasu rozpoczęcia badań, zmniejszenie ich budżetu dzięki wirtualnym wizytom oraz przeniesienie badań z klinik do domów pacjentów. THREAD zapewnia kluczowe funkcje platformy, takie jak eZgoda, eCOA/ePRO, czujniki, przypomnienia i wirtualne wizyty telemedyczne, aby wspierać zdalne pozyskiwanie danych, hybrydowe badania wirtualne oraz w pełni zdecentralizowane badania w kluczowych obszarach terapeutycznych. W 2019 r. spółka została przejęta przez strategicznych inwestorów z branży ochrony zdrowia Water Street Healthcare Partners i JLL Partners. Więcej informacji na stronie www.THREADresearch.com .

