endpoint и THREAD упрощают DCT для ключевых игроков за счет сокращения сроков исследований

Интеграция сбора данных и транзакций обеспечивает сохранение рабочих связей между исследовательским центром и субъектом исследований в рамках унифицированного процесса

САН-ФРАНЦИСКО и КЭРИ (шт. Северная Каролина), 25 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания endpoint Clinical, являющаяся мировым лидером в сфере технологии интерактивной рандомизации (IRT®) для клинических исследований, и компания THREAD, один из ведущих поставщиков технологий и услуг, обеспечивающий возможность проведения децентрализованных клинических исследований (DCT), объявили о своем партнерстве с целью предоставить спонсорам и исследовательским центрам комплексное решение, упрощающее операции DCT и сокращающее сроки проведения исследований.

«Внедрение технологий DCT, способных не только выполнять индивидуальные задачи в качестве лучших комплексных решений в своем классе, но и разрабатываться и проектироваться таким образом, чтобы обеспечивать оптимальную производительность интегрированной сетки клинических данных, является ключом к удовлетворению потребностей и обеспечению лидерства в быстро меняющейся среде клинических исследований», — заявил вице-президент по международному сбыту компании endpoint Clinical Брэд Коттро (Brad Cottreau).

Этот экосистемный подход полностью реализует потенциал таких критически важных функций, как прием пациентов с использованием телемедицины и доставка исследуемых лекарственных средств непосредственно пациенту/на дом, и все это при сохранении важнейших целей, заключающихся в привлечении пациентов к участию в процессе собственного лечения, обеспечении нормативно-правового соответствия и удержания пациентов.

Благодаря этому партнерству компании endpoint Clinical и THREAD обеспечивают двустороннюю интеграцию для реализации электронной формы информированного согласия (eConsent), скрининга и рандомизации, что обуславливает поддержку автоматизации рабочих процессов, лежащих в основе обеих платформ. Взаимодействие систем имеет особое значение для исследовательских центров, поскольку им не требуется дублировать ввод данных. Кроме того, этот комплексный подход упрощает такие операции, как создание объектов исследований, скрининг, оценка, рандомизация (включая распределение) и посещение пациентов, участвующих в исследовании. Двустороннее взаимодействие между платформами обеспечивает быструю обратную связь с использованием больших данных, способную содействовать разработке стратегий набора пациентов, материально-технического снабжения, проведения клинических исследований и управления данными. В совокупности это позволяет получать более достоверные данные и ускоряет завершение исследования.

«Поскольку децентрализованные исследования продолжают способствовать обеспечению глобальной масштабируемости и гибкости клинических исследований, компания THREAD сотрудничает с клиентами в целях бесперебойной реализации, от разработки программ исследований до их завершения, с помощью нашей единой, всеобъемлющей платформы, — заявил глава компании THREAD Джон Рейтс (John Reites). — Наше сотрудничество с endpoint представляет собой новый способ синхронизации реального опыта участника с данными, имеющимися у исследовательского центра, что в результате обеспечивает единый, плавно протекающий процесс».

«При установлении партнерских отношений с другими поставщиками технологий мирового класса, включая THREAD, мы всегда в первую очередь задаемся вопросом, как предлагаемое нами решение может решить наболевшие проблемы для спонсоров, — заявила глава компании endpoint Кристин Оливер (Christine Oliver). — Помимо устранения таких проблем мы расширяем границы текущих возможностей рынка в целях совершенствования способов управления испытаниями и повышения их скорости и эффективности для спонсоров».

Информация о компании endpoint

Компания endpoint является поставщиком систем и комплексных решений на основе технологии интерактивной рандомизации (IRT®) для медико-биологической отрасли. На протяжении последнего десятилетия ее клиентоориентированная команда специалистов непрерывно совершенствует свой комплекс технологий с целью содействия заказчикам клинических испытаний в получении успешных результатов. Разработанные ими динамическая IRT-система PULSE® для рандомизации и ведения пациентов, управления работой исследовательских центров и организации поставок лекарственных препаратов и ультрасовременное инструментальное средство организации поставок исследуемых препаратов DRIVE зарекомендовали себя в плане максимального повышения эффективности функционирования логистических цепочек и минимизации операционных издержек, а также обеспечения своевременного и точного введения препаратов пациентам. Компания endpoint, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско (шт. Калифорния), имеет свои представительства в США, ЕС и странах Азии. www.endpointclinical.com

Информация о компании THREAD

Компания THREAD является одним из ведущих провайдеров запатентованной децентрализованной исследовательской платформы и комплекса вспомогательных услуг, используемых биофармацевтическими, подрядными исследовательскими и медико-биологическими организациями для удаленного сбора данных от участников и исследовательских центров во время посещений клиник, а также в промежутках между ними и вместо них. Платформа и вспомогательные услуги компании THREAD помогают клиентам сокращать сроки начала исследований, снижать расходы на их проведение за счет организации виртуальных посещений, а также переносить исследования из клиник в дома пациентов. THREAD обеспечивает основной функционал платформы, в частности eConsent, eCOA/ePRO, датчики, напоминания и виртуальные визиты с использованием телемедицины в целях поддержки удаленного сбора данных, гибридных виртуальных исследований и полностью децентрализованных исследований в ключевых терапевтических областях. В 2019 году компания THREAD была приобретена стратегическими инвесторами, специализирующимися на сфере здравоохранения: Water Street Healthcare Partners и JLL Partners. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.THREADresearch.com.

Контактная информация:

Catherine Ditzler (Кэтрин Дицлер)

заместитель директора по маркетингу

endpoint Clinical

1-415-688-3424

Эл. почта: [email protected]

Kristin Schaeffer (Кристин Шаффер)

Директор по связям с общественностью

THREAD

1-858-354-8850

Эл. почта: [email protected]

SOURCE endpoint Clinical