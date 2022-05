Focus Brands International annonce des capacités hors pair en matière de coaching virtuel

« Notre travail consiste à aider nos franchisés à amplifier leur succès. Le CEEC nous permet d'avoir des yeux et des oreilles dans leurs opérations, ce qui améliore grandement notre capacité à atteindre cet objectif », a dit Beto Guajardo, président de Focus Brands International. « Jamais encore nous n'avions eu le nombre d'employés ou les ressources nécessaires pour visiter sur une base régulière plus de 1 850 magasins, répartis sur 63 pays », a ajouté Jim Holthouser, PDG de Focus Brands LLC. « Le CEEC constitue une avancée incroyable dans les opérations et la formation, qui se sont rejointes au moment idéal. Ces nouvelles capacités virtuelles vont sans aucun doute façonner l'avenir du franchisage mondial. »

Lorsqu'un coach en expérience client effectue un examen de l'excellence opérationnelle (EEO), c'est une solution logicielle développée en partenariat avec RizePoint, un important fournisseur de services logiciels, qui alimente la visite virtuelle. Le logiciel héberge les normes et directives de la marque, le matériel de formation et les solutions commerciales telles que l'analyse des données et les tableaux de performance dans une application pratique, accessible à partir de n'importe quel système d'exploitation mobile. « La plateforme de gestion de la qualité de RizePoint automatise les tâches d'EEO et la collecte de données opérationnelles pour chaque session de coaching, et fournit la veille économique intégrée nécessaire pour effectuer l'analyse et exécuter rapidement toute suggestion », a déclaré Kari Hensien, présidente et CEO de RizePoint. « L'approche novatrice de Focus Brands International en matière d'EEO permettra d'assurer une qualité et une uniformité à l'échelle mondiale, de façon significative et mesurable sur chaque site. »

Focus Brands International s'est associé à Auxis pour créer un modèle de services partagé à l'internationale, et monter une équipe de coachs multilingues ayant reçu une formation poussée en expérience client. Les coachs se rendront virtuellement dans chaque magasin pendant les heures normales d'ouverture, quatre à six fois par an, pour effectuer un EEO dans leur langue maternelle. « Nous ne pourrions être plus heureux de nous associer à Focus Brands pour les aider à mettre en œuvre leur vision innovante, qui consiste à fournir un soutien opérationnel de classe mondiale », a déclaré Raul Vega, fondateur et PDG d'Auxis. « Le CEEC permettra de recueillir les faits et les chiffres qui contribuent au succès opérationnel d'une manière qui est abordable, réalisable et qui changera la donne dans notre domaine. Nous avons maintenant la capacité unique de fournir des analyses qui aideront à établir une corrélation entre les améliorations apportées aux magasins et le rendement financier, à partir d'un seul emplacement central. »

Basé à Atlanta, Focus Brands® est un important développeur de marques mondiales de restauration multicanale. Focus Brands, par l'entremise de ses marques affiliées, est le franchiseur et l'exploitant de plus de 6 400 restaurants, cafés, boutiques de crème glacée et boulangeries aux États-Unis, dans le district de Columbia, à Porto Rico, à Guam et dans plus de 55 pays étrangers sous les noms de marque Auntie Anne's®, Carvel®, Cinnabon®, Jamba®, Moe's Southwest Grill®, McAlister's Deli® et Schlotzsky's®, ainsi que la marque Seattle Best Coffee® dans certaines bases militaires et sur certains marchés internationaux. Rendez-vous sur www.focusbrands.com pour en savoir plus.

