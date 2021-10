Kohler dévoile sa collaboration avec Daniel Arsham ; lancement en décembre d'une édition limitée de 99 pièces d'éviers imprimés en 3D

KOHLER, Wisconsin, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Kohler annonce une collaboration avec l'artiste contemporain Daniel Arsham. Réunissant innovation créative et savoir-faire artisanal, Kohler et Arsham ont conçu un évier unique imprimé en 3D en édition limitée, intitulé Rock.01, qui fera ses débuts au Design Miami/ 2021, présenté dans l'espace co-créé par la société et Arsham au salon. Rock.01 est fabriqué à Kohler, dans le Wisconsin, et sera disponible à la vente en décembre dans une édition de 99 exemplaires.

Faites l'expérience du communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8823052-kohler-unveils-limited-edition-3d-printed-sink-with-artist-daniel-arsham/

Comme une grande partie du travail d'Arsham, Rock.01 est un hommage au temps. Composée de porcelaine vitrifiée imprimée en 3D et de laiton coulé à la main, la cuve de l'évier allie la technologie moderne à l'héritage de près de 148 ans de fabrication de Kohler dans ce qui ne peut être décrit que comme du grand art fonctionnel. Les effets du temps se reflètent dans la patine de la « roche » en laiton et sont obtenus par un processus de coercition forcée.

La méthode révolutionnaire de Kohler d'impression 3D de la porcelaine vitrifiée est à la pointe de l'innovation dans l'industrie, et c'est la technologie elle-même qui a permis de produire le design de Daniel, trop complexe pour être réalisé par des méthodes traditionnelles.

« Rock.01 allie l'avenir de la technologie de l'impression 3D aux méthodes les plus élémentaires du laiton coulé à la main. C'est littéralement le nouveau qui repose sur l'ancien, et je trouve cela incroyablement poétique. Kohler était le partenaire idéal pour donner vie à un design aussi complexe et futuriste », a déclaré Arsham.

La collaboration d'Arsham avec Kohler reflète l'engagement de longue date de la société envers les arts. Depuis 1873, la mission de Kohler est de contribuer à une vie gracieuse grâce à un design, un savoir-faire et une innovation de très haut niveau.

M. Arsham se joindra à David Kohler, Président et PDG de Kohler Co. lors de l'événement numérique Kohler Living le 4 novembre pour discuter de la façon dont la technologie et les médias numériques créent de nouvelles possibilités d'expression et pour présenter un aperçu de cette collaboration. Pour plus d'informations et pour vous inscrire : living.kohler.com.

Communiqué de presse

À propos de Kohler Co.

Fondée en 1873, Kohler Co. est un leader mondial dans la conception, l'innovation et la fabrication de produits de cuisine et de salle de bain ; d'armoires de luxe, de carrelage et d'éclairage ; de moteurs, de générateurs et de solutions d'énergie propre ; et propriétaire/exploitant de deux destinations d'hospitalité et de golf cinq étoiles à Kohler, Wisconsin, et St. Andrews, en Écosse. La collaboration avec Arsham s'inscrit dans le cadre de la relation de Kohler avec The Art Lab Studio, un cabinet de conseil en marketing artistique et en partenariat de Sana Rezwan.

Contacts :

Vicki Hafenstein

[email protected]

Jillian Rosone

[email protected]

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

Related Links

https://alt-www.kohlercompany.com/

http://www.kohler.com



SOURCE Kohler Co.