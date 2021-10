Kohler revela colaboração com Daniel Arsham; edição limitada de 99 pias impressas em 3D a ser lançada em dezembro

KOHLER, Wisconsin, 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Kohler anuncia uma colaboração com o artista contemporâneo Daniel Arsham. Unindo inovação criativa e habilidade artesanal especializada, Kohler e Arsham projetaram uma edição única limitada de pia impressa em 3D, intitulada Rock.01, que será lançada na feira Design Miami/ 2021 e apresentada no espaço cocriado pela empresa e pela Arsham. A Rock.01 foi criada em Kohler, Wisconsin, e estará disponível para compra em dezembro em uma edição de 99 peças.

Veja aqui o comunicado de imprensa multicanal e interativo: https://www.multivu.com/players/English/8823052-kohler-unveils-limited-edition-3d-printed-sink-with-artist-daniel-arsham/

Como grande parte do trabalho de Arsham, Rock.01 é um tributo ao tempo. Consistindo em porcelanato e impressão 3D e latão vazado à mão, a pia combina tecnologia moderna com o legado da Kohler de quase 148 anos de fabricação no que só pode ser descrito como alta arte funcional. Os efeitos do tempo são refletidos na pátina da "rocha" de latão e obtidos por meio de um processo de coerção forçada.

O método revolucionário de porcelanato, com impressão 3D da Kohler, está na vanguarda da inovação no setor, e a própria tecnologia é o que permitiu produzir o design de Daniel, que era muito complexo de ser produzido usando métodos tradicionais.

"O Rock.01 combina o futuro da tecnologia de impressão 3D com os métodos mais básicos de latão moldado à mão. É literalmente o novo repousando sobre o antigo, e acho isso incrivelmente poético. Kohler foi o parceiro ideal para dar vida a um design tão complexo e futurista", disse Arsham.

A colaboração de Arsham com Kohler reflete o compromisso de longa data da empresa com as artes. Desde 1873, a missão da Kohler tem sido contribuir para uma vida agradável através do mais alto nível de design, artesanato e inovação.

Arsham se unirá a David Kohler, presidente e CEO da Kohler Co., no evento digital Kolher Living , em 4 de novembro, para discutir como a tecnologia e a mídia digital estão criando novas oportunidades de expressão e apresentar uma visão geral da colaboração. Para mais informações e para se inscrever para participar: living.kohler.com.

Sobre a Kohler Co.

Fundada em 1873, a Kohler Co. é líder global em design, inovação e fabricação de produtos para cozinha e banheiro; armários de luxo, azulejos e iluminação; motores, geradores e soluções de energia limpa. Também é proprietária e operadora de dois destinos de hotelaria e resort de golfe cinco estrelas em Kohler, Wisconsin e em St. Andrews, Escócia. A colaboração com a Arsham integra o relacionamento da Kohler com The Art Lab Studio, uma consultoria de arte, marketing e parceria da Sana Rezwan.

