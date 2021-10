Kohler zapowiada współpracę z Danielem Arshamem; limitowana edycja 99 sztuk zlewozmywaków drukowanych w 3D pojawi się już w grudniu

KOHLER, Wisconsin, 26 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma Kohler poinformowała o nawiązaniu współpracy ze współczesnym artystą Danielem Arsham em . Zestawiając kreatywne innowacje i fachowe rzemiosło, Kohler i Arsham zaprojektowali jedyny w swoim rodzaju, limitowany zlewozmywak z nadrukiem 3D, o nazwie Rock.01, który zadebiutuje na targach Design Miami/ 2021, pojawiając się w ramach przestrzeni współtworzonej przez firmę i Arshama. Rock.01 jest produkowany w Kohler, w stanie Wisconsin i będzie dostępny w sprzedaży w grudniu , jako limitowana edycja 99 sztuk.

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną informacją wielokanałową: https://www.multivu.com/players/English/8823052-kohler-unveils-limited-edition-3d-printed-sink-with-artist-daniel-arsham/

Podobnie jak wiele innych prac Arshama, Rock.01 jest hołdem złożonym czasowi. Wykonany z drukowanej w 3D porcelany szklistej i ręcznie wylewanego mosiądzu, zlewozmywak łączy w sobie nowoczesną technologię z niemal 148-letnią tradycją produkcyjną Kohlera, co można określić mianem funkcjonalnej sztuki wysokiej. Działanie czasu odbija się w patynie mosiężnego „kamienia", którą uzyskuje się poprzez zastosowanie wymuszonego procesu nacisku.

Rewolucyjna metoda drukowania 3D porcelany szklistej firmy Kohler znajduje się w czołówce innowacji w branży, natomiast sama technologia umożliwiła realizację projektu Daniela, który był zbyt skomplikowany do wykonania tradycyjnymi metodami.

„Rock.01 jest połączeniem przyszłości technologii druku 3D z najbardziej podstawowymi metodami ręcznego odlewania mosiądzu. Jest to dosłownie nowe spoczywające na starym i uważam że to niezwykle poetyckie. Kohler był idealnym partnerem do wprowadzenia w życie tak złożonego i futurystycznego projektu" – powiedział Arsham.

Współpraca Arshama z firmą Kohler jest odzwierciedleniem wieloletniego zaangażowania spółki w sztukę. Od 1873 roku misją firmy Kohler jest przyczynianie się do poprawy jakości życia poprzez najwyższy poziom wzornictwa, rzemiosła i innowacji.

Arsham wraz z Davidem Kohlerem, prezesem i dyrektorem generalnym Kohler Co., weźmie udział w cyfrowym wydarzeniu Kohler Living, dnia 4 listopada, gdzie omówi, w jaki sposób technologia i media cyfrowe tworzą nowe możliwości ekspresji i przedstawi zarys tej współpracy. Więcej informacji oraz rejestracja uczestnictwa: living.kohler.com.

Materiały prasowe

Kohler Co.

Firma Kohler Co., utworzona w 1873 roku, jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, innowacji i produkcji produktów kuchennych i łazienkowych; luksusowych szafek, płytek ceramicznych i oświetlenia; silników, generatorów i rozwiązań z zakresu czystej energii; a także właścicielem/operatorem dwóch pięciogwiazdkowych ośrodków hotelarsko-golfowych w Kohler w stanie Wisconsin i w St. Andrews w Szkocji. Współpraca z Arshamem jest częścią partnerstwa pomiędzy firmą Kohler a The Art Lab Studio, agencją zajmującą się marketingiem sztuki i doradztwem partnerskim, prowadzoną przez Sanę Rezwan.

KONTAKT:

Vicki Hafenstein

e-mail: [email protected]

Jillian Rosone

e-mail: [email protected]

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

Related Links

https://alt-www.kohlercompany.com/

http://www.kohler.com



SOURCE Kohler Co.