Kohler oznámil spoluprácu s Danielom Arshamom; Trojrozmerne vytlačené umývadlo sa objaví v limitovanej edícii 99 kusov v decembri

KOHLER, Wisconsin, 26. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Kohler oznámil spoluprácu so súčasným umelcom Danielom Arshamom. Kohler a Arsham spojili tvorivú inovatívnosť a odbornú zručnosť a v limitovanej edícii navrhli jedinečné 3-rozmerne vytlačené umývadlo s názvom Rock.01, ktoré bude po prvýkrát predstavené v spoločnom výstavnom priestore spoločnosti a Arshama na veľtrhu Design Miami/ 2021. Rock.01 sa vyrába v závode Kohler vo Wisconsine a bude dostupné na predaj v decembri v edícii 99 kusov.

Rock.01, podobne ako väčšina Arshamových diel, vzdáva poctu času. Nádoba umývadla, ktorá pozostáva z 3-rozmerného vytlačeného sklovitého porcelánu a ručne liatej mosadze, zlučuje modernú technológiu s takmer 148-ročnou výrobnou tradíciou spoločnosti Kohler vo vysokofunčnom umeleckom diele. Efekt času je znázornený v patine mosadzného „kameňa", ktorý bol vytvorený v umelom zlučovacom procese.

Trojrozmerná tlač sklovitého porcelánu je revolučnou metódou spoločnosti Kohler a stojí v popredí inovácií v odvetví. Táto technológia umožnila výrobu Danielovho dizajnu, ktorý je príliš komplikovaný na výrobu prostredníctvom tradičných metód.

„Rock.01 zlučuje budúcnosť technológie trojrozmernej tlače s najzákladnejšími metódami pre ručne liatu mosadz. Je to skutočne niečo nové vychádzajúce zo starého a mne sa to zdá nekonečne poetické. Kohler bol ideálnym partnerom, ktorý dokázal vdýchnuť život takému zložitému a futuristickému dizajnu," povedal Arsham.

Arshamova spolupráca s Kohlerom odráža dlhodobý záväzok spoločnosti pre umenie. Poslaním spoločnosti Kohler je od roku 1873 prispievanie k elegantnému bývaniu prostredníctvom dizajnu, majstrovstva a inovácie na najvyššej úrovni.

Arsham sa spolu s prezidentom a výkonným riaditeľom spoločnosti Kohler Co., Davidom Kohlerom, zúčastní digitálneho podujatia Kohler Living dňa 4. novembra, na ktorom budú diskutovať o tom, ako technológia a digitálne média vytvárajú nové možnosti prejavu a predstavia svoju spoluprácu v prehľade. Viac informácií a registrácia na podujatie: living.kohler.com.

O spoločnosti Kohler Co.

Spoločnosť Kohler Co. bola založená v roku 1873 a je globálnym lídrom v dizajne, inováciách a výrobe produktov do kuchyne a kúpeľne, luxusných vitrín, kachličiek a osvetlenia, motorov, generátorov a riešení pre čistú energiu. Je tiež majiteľom a prevádzkovateľom dvoch päťhviezdičkových pobytových a golfových rezortov v meste Kohler vo Wisconsine a v St. Andrews v Škótsku. Spolupráca s Arshamom vznikla na základe vzťahu spoločnosti Kohler so štúdiom The Art Lab Studio, a umeleckého marketingového a partnerského poradenstva Sany Rezwan.

