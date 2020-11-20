Львенок из России, подвергавшийся издевательствам со стороны его владельцев, после прохождения 7-месячного курса лечения будет доставлен в его естественную среду обитания в одном из африканских природных заповедников

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Russian Copper Company

20 Nov, 2020, 18:28 IST

Симба отправится из России в Танзанию в конце ноября. После того как активисты движения за права животных обратились за помощью, все расходы по репатриации взяла на себя «Русская медная компания»

УРАЛ (Россия), 20 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Для львенка Симбы из России, которого эксплуатировал живодер-фотограф, наступает светлое будущее. Животное было практически на грани смерти, когда в марте 2020 года его спасли из грязного сарая в Дагестане; он выглядел измученным, истощенным и не мог ходить. Местные жители сообщили властям, что владельцы использовали львенка для заработка: они брали деньги с туристов за возможность сделать селфи с Симбой; его лапы были сломаны, чтобы он не смог сбежать. Он также страдал от недоедания, а его тело было покрыто ранами. Сообщения об издевательствах дошли до уральских активистов по защите прав животных. Ветеринарный врач Карен Даллакян и другие неравнодушные люди смогли спасти львенка и доставить его в некоммерческий центр спасения животных фонда «СПАСИ МЕНЯ», организованный Даллакяном в городе Челябинске. В течение семи месяцев Даллакян и сотрудники его фонда занимались лечением и реабилитацией Симбы. Рассказывает Даллакян: «К спасению Симбы было привлечено множество самоотверженных людей. Однако все эти затраты окупились во время наблюдения за преображением этого замечательного льва. Я испытываю удовлетворение и благодарность в связи с тем, что коммерческие предприятия, различные организации и частные лица объединили свои усилия для того, чтобы это животное могло успешно адаптироваться к жизни в своей естественной среде обитания в Африке».

Simba the lion cub was abused and near death when he was first rescued by animal rights activists in Russia. His body was covered with sores and his legs had been broken.
After receiving medical care in Russia, Simba has recovered and is now a beautiful, proud lion who will be repatriated to Africa to live in his natural habitat. All costs are being covered by the Russian Copper Company.
Simba the lion cub was abused and near death when he was first rescued by animal rights activists in Russia. His body was covered with sores and his legs had been broken. After receiving medical care in Russia, Simba has recovered and is now a beautiful, proud lion who will be repatriated to Africa to live in his natural habitat. All costs are being covered by the Russian Copper Company.

Сложный реабилитационный процесс для львенка завершится его уникальной репатриацией в Танзанию в конце ноября 2020 года, спонсором которой является Русская медная компания. Симба будет доставлен в реабилитационный центр Kilimanjaro Animal Crew в Моши (Танзания), где его разместят в отдельном вольере специализированного центра для реабилитации львов, находящемся под круглосуточным наблюдением. В его личном распоряжении будет большое и красивое пространство для прогулок.

Рассказывает представитель Русской медной компании Кирилл Ирха: «Узнав об ужасном состоянии Симбы и необходимости изыскания средств для репатриации животного в Африку, мы с радостью выразили желание взять на себя эти расходы. Издевательства, которым подвергался Симба, являются просто вопиющими. Мир наблюдает за тем, как Симба восстанавливает здоровье с помощью преданных своему делу профессионалов и волонтеров. Мы с нетерпением ждем встречи с Симбой в его естественной среде обитания и с удовольствием вносим свой вклад в достижение этой цели». 

Это первый случай легальной репатриации диких животных в истории России.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1339133/Russian_Copper_Company_Simba_Video.mp4
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1334593/Russian_Copper_Company_Simba_Before.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1334594/Russian_Copper_Company_Simba.jpg

SOURCE Russian Copper Company

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