Filhote de leão torturado por seus captores na Rússia, e depois reabilitado por sete meses, será levado para seu habitat natural em um refúgio de vida selvagem na África

Simba viajará da Rússia para a Tanzânia no final de novembro. Todos os custos de repatriação serão pagos pela Russian Copper Company após os ativistas dos direitos dos animais apresentarem um pedido de ajuda

URALS, Rússia, 20 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O futuro é brilhante para Simba, o filhote de leão que foi usado como parte do cenário para sessões de fotos na Rússia. O leão estava quase morto quando foi resgatado de um celeiro no Daguestão, Rússia, em março de 2020. Ele foi torturado, ficou debilitado e não podia andar. Moradores locais disseram às autoridades que seus captores usaram o filhote para ganhar dinheiro, cobrando dos turistas para tirar selfies com Simba, e que suas patas foram quebradas para evitar sua fuga. Ele também estava desnutrido e seu corpo estava coberto de feridas. Os relatos do abuso chegaram a ativistas dos direitos dos animais nos Urais. A veterinária, Dra. Karen Dallakyan e outras pessoas conseguiram resgatar o filhote e levá-lo ao centro de resgate de animais sem fins lucrativos da Dallakyan, Fundação SAVE ME em Chelyabinsk, Rússia. Durante sete meses, Dallakyan e sua equipe forneceram tratamento médico e cuidaram de Simba. De acordo com Dallakyan: "Muitas pessoas devotadas trabalharam para salvar Simba. Testemunhar a transformação deste magnífico animal faz com que tudo valha a pena. Estou aliviado e grato que empresas, organizações e indivíduos tenham se unido para permitir que este animal prosperasse em seu habitat natural em África."