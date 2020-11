Po siedmiomiesięcznej rehabilitacji młody lew dręczony przez prześladowców w Rosji wróci do środowiska naturalnego i zamieszka w afrykańskim azylu

Pod koniec listopada Simba zostanie przewieziony z Rosji do Tanzanii. W odpowiedzi na apele obrońców praw zwierząt wszystkie koszty transportu zwierzęcia pokryje spółka Russian Copper Company.

URAL, Rosja, 20 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Przyszłość Simby, młodego lwa służącego za rekwizyt do zdjęć, wygląda optymistycznie. Gdy w marcu 2020 r. uwolniono go ze stodoły w rosyjskim Dagestanie, był na granicy śmierci; zwierzę było poddawane męczarniom, wychudzone i nie mogło chodzić. Lokalni mieszkańcy powiadomili władze, że służył osobom, które go przetrzymywały, do zarabiania pieniędzy. Za zdjęcia z Simbą turyści płacili pieniądze. Zwierzęciu połamano również nogi, co miało uniemożliwić mu ucieczkę. Simba był niedożywiony, a całe jego ciało pokrywały rany. Doniesienia o nadużyciach stosowanych wobec młodego lwa dotarły do uralskich aktywistów broniących praw zwierząt. Zwierzę zostało uratowane dzięki wysiłkom i zaangażowaniu weterynarza, dr. Karen Dallakyan i wielu innych osób, a następnie przewiezione do mieszczącej się w rosyjskim Czelabińsku, prowadzonej przez dr Dallakyan fundacji SAVE ME, organizacji pozarządowej ratującej zwierzęta. Przez siedem miesięcy Dallakyan i jej zespół leczyli i opiekowali się Simbą. Jak powiedziała Dallakyan: „W uratowanie Simby zaangażowało się wiele oddanych sprawie osób. Przemiana, jaka zaszła w tym wspaniałym zwierzęciu, była warta wszelkich starań. Jestem szczęśliwy i wdzięczny, że dzięki wspólnym wysiłkom osób ze świata biznesu, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi to piękne zwierzę będzie mogło rozkwitać w swoim naturalnym środowisku, w Afryce".