Les investisseurs peuvent commencer à soumettre les formulaires I-526E dans le cadre du projet du U.S. Immigration Fund : The Wave Spa dans le New Jersey

JUPITER, Floride, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Le U.S. Immigration Fund, LLC (« USIF »), l'un des plus grands opérateurs de centres régionaux EB-5 aux États-Unis avec plus de 5 000 investisseurs EB-5 et plus de 2,9 milliards de dollars en capital EB-5, est ravi d'annoncer l'obtention de l'avis de réception (connu sous le nom de formulaire I-956F) des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (« USCIS ») pour son plus récent projet, The Wave Spa. L'approbation du projet par l'USCIS confirme que l'USIF a correctement déposé la demande du Wave Spa.

En vertu du Reform and Integrity Act de 2022 (loi sur la réforme et l'intégrité), et maintenant que l'USIF a reçu son récépissé I-956F, les investisseurs individuels EB-5 peuvent désormais soumettre leur formulaire I-526E pour The Wave Spa auprès de l'USCIS et sur les conseils de leur avocat spécialisé en immigration .

Avantages actuels d'un investissement EB-5 dans le projet Wave Spa :

Ce projet est considéré comme une région à fort taux de chômage sur la base des données du recensement des États-Unis, ne nécessitant pas d'agrégation des secteurs de recensement, ce qui lui permet de bénéficier de la réserve de 10 % pour les régions à fort taux de chômage.

Aucune liste d'attente pour l'obtention d'un visa ne s'applique aux investisseurs de tout pays sur la base d'investissements dans des régions à fort taux de chômage jusqu'en septembre 2022.

Les investisseurs vivant légalement aux États-Unis peuvent déposer leur demande de visa I-526E avec la demande d'ajustement de statut I-485. Une opportunité pour l'investisseur d'obtenir un permis de travail ouvert de 2 ans dans le cadre de l'ajustement de statut dans un délai potentiellement très court après le dépôt (120 jours).

À propos du projet Wave Spa

Situé sur le littoral atlantique du New Jersey, le Wave Spa bâtira un nouvel hôtel en bord de mer, à proximité de grandes villes comme New York et Philadelphie.

Le U.S. Immigration Fund-NJ, LLC (« USIF-NJ »), le centre régional EB-5 autorisé, parraine le projet Wave Spa pour les investisseurs EB-5 potentiels. Le Wave Spa est développé par un promoteur immobilier très réputé et respecté, fort de plusieurs décennies d'expérience fructueuse. L'USIF-NJ a travaillé avec succès avec les promoteurs du Wave Spa dans le cadre d'un développement immobilier antérieur au cours duquel une société affiliée de l'USIF-NJ a levé et prêté 50 millions de dollars pour l'un de leurs précédents projets immobiliers EB-5 et a remboursé avec succès ce capital d'investissement avant la date prévue.

L'USIF a réussi à lever des fonds à grande échelle et a contribué à la réalisation de certains des projets d'investissement EB-5 les plus connus au monde. L'USIF est devenu le « premier » centre régional à être reconnu par 18 grandes institutions financières, dont J.P. Morgan, Goldman Sachs et Blackrock.

Au sein de l'industrie EB-5, l'USIF continue de définir les normes d'investissement et les meilleures pratiques, et en étant le pionnier du processus de redéploiement, l'USIF s'est démarqué de ses concurrents pour aider les immigrants investisseurs à réaliser leur rêve d'obtenir une carte verte américaine.

