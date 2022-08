Investidores podem começar a apresentar petições I-526E no projeto do U.S Immigration Fund: The Wave Spa em Nova Jersey

JÚPITER, Flórida, 30 de agosto, 2022 /PRNewswire/ -- O U.S. Immigration Fund, LLC ("USIF") um dos maiores operadores de Centros Regionais do EB-5 (Visto de Trabalho de 5ª Categoria de Preferência) nos Estados Unidos, com mais de 5.000 investidores EB-5 e mais de 2,9 bilhões de dólares em capital EB-5, tem o prazer de anunciar que o aviso de recebimento (conhecido como formulário I-956F) do U.S Citizenship and Immigration Services (Serviços de cidadania e imigração dos EUA - "USCIS") foi garantido para seu mais recente projeto, o Wave Spa. A aprovação do projeto pelo USCIS confirma que o USIF registrou corretamente o processo de candidatura do Wave Spa.

De acordo com o novo Reform and Integrity Act of 2022 (lei de reforma e integridade), agora que o USIF recebeu o aviso do I-956F, os investidores individuais pelo EB-5 agora podem apresentar imediatamente ao USCIS suas petições I-526E para o The Wave Spa e a orientação de seu advogado de imigração.

Benefícios atuais para um investimento EB-5 no projeto Wave Spa:

Este projeto se qualifica como uma área de alto desemprego com base em dados do censo dos EUA, sem exigir agregação de áreas, qualificando-se assim para os 10% de reserva para áreas de alto desemprego.

Não se aplica lista de espera de visto a investidores de qualquer país com base em investimentos em áreas de alto desemprego até setembro de 2022.

Os investidores que vivem legalmente nos EUA são elegíveis para registrar seus pedidos de visto I-526E com o ajuste I-485 do aplicativo de status - uma oportunidade para o investidor obter uma autorização de permissão de trabalho de dois anos - para qualquer empregador e em qualquer ramo - sob ajuste de status que pode ser de apenas 120 dias a partir do registro.

Sobre o projeto Wave Spa

Localizado na costa atlântica de Nova Jersey, o Wave Spa construirá um novo hotel à beira-mar localizado próximo de importantes áreas, incluindo a cidade de Nova York e a Filadélfia.

O U.S. Immigration Fund- NJ, LLC ("USIF-NJ"), o Centro Regional EB-5 autorizado está patrocinando o projeto Wave Spa para potenciais investidores EB-5. O Wave Spa está sendo desenvolvido por um empreendedor imobiliário de grande reputação e muito respeitado, com décadas de experiência bem-sucedida. O USIF-NJ trabalhou com sucesso com os desenvolvedores do Wave Spa em um desenvolvimento imobiliário anterior, no qual uma afiliada do USIF-NJ levantou e emprestou US$ 50 milhões para um de seus projetos imobiliários EB-5 anteriores, e devolveu com sucesso esse capital de investimento antes do previsto.

O USIF tem sido bem sucedido ao arrecadar fundos em larga escala e tem sido fundamental para a conclusão de alguns dos projetos de investimento EB-5 globais mais reconhecidos. O USIF se tornou o "primeiro" centro regional a ser reconhecido por 18 importantes instituições financeiras, como o J.P. Morgan, a Goldman Sachs e o Blackrock.

Dentro do setor EB-5, o USIF continua a estabelecer padrões de investimento e de melhores práticas e, ao ser pioneiro no processo de reimplementação, o USIF se diferenciou dos concorrentes para ajudar os investidores imigrantes a alcançarem seus sonhos de obter um green card dos EUA.

