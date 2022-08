Inwestorzy mogą rozpocząć składanie wniosków I-526E w ramach projektu U.S. Immigration Fund: The Wave Spa w New Jersey

JUPITER, Fla., 25 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- U.S. Immigration Fund, LLC („USIF"), jeden z największych operatorów Ośrodków Regionalnych w ramach programu wizowego EB-5 w Stanach Zjednoczonych, z ponad 500 inwestorami w ramach EB-5 i wniesionym kapitałem wynoszącym ponad 2,9 mld USD, z przyjemnością ogłasza otrzymanie zawiadomienia o zatwierdzeniu najnowszego projektu The Wave Spa (Formularza I-956F), wydanego przez U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS - Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji). Zatwierdzenie projektu przez USCIS pokazuje, że USIF prawidłowo sporządził wniosek w sprawie projektu Wave Spa.

Zgodnie z nową Ustawą o reformie i integralności EB-5 z 2022 r. (EB-5 Reform and Integrity Act of 2022), po otrzymaniu przez USIF formularza I-956F, indywidualni inwestorzy zainteresowani udziałem w projekcie The Wave Spa w ramach programu EB-5 mogą bezzwłocznie składać wnioski I-526E do USCIS przy wsparciu pełnomocników imigracyjnych.

Aktualne korzyści płynące z inwestycji EB-5 w ramach projektu The Wave Spa

Projekt zakwalifikowano do realizacji w pojedynczych obszarach o wysokiej stopie bezrobocia wyznaczonych na potrzeby spisu powszechnego, na podstawie wyników Spisu powszechnego USA - nie jest wymagane łączenie tych obszarów, co oznacza, że projekt kwalifikuje się do uruchomienia 10% rezerwy dla obszarów o wysokiej stopie bezrobocia.

Do końca września 2022 r., w odniesieniu do inwestorów z dowolnego kraju podejmujących działalność w obszarach o wysokiej stopie bezrobocia nie obowiązują listy oczekujących na wizę.

Inwestorzy przebywający legalnie w Stanach Zjednoczonych są uprawnieni do złożenia wniosku wizowego I-526E z wnioskiem o korektę statusu I-485 – jest to okazja do uzyskania otwartego pozwolenia na pracę na okres dwóch lat zgodnie z korektą statusu w okresie 120 dni od złożenia wniosku.

Projekt The Wave Spa

Zlokalizowana na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego w New Jersey, inwestycja The Wave Spa obejmuje budowę nowego hotelu przy plaży w pobliżu dużych ośrodków miejskich, w tym Nowego Jorku i Filadelfii.

U.S. Immigration Fund- NJ, LLC ("USIF-NJ"), autoryzowany Ośrodek Regionalny EB-5 finansuje projekt The Wave Spa na rzecz potencjalnych inwestorów w ramach programu wizowego EB-5. Inwestycja The Wave Spa realizowana jest przez renomowanego i szanowanego dewelopera, który może poszczycić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży nieruchomości. USIF-NJ współpracował już wcześniej z deweloperem odpowiedzialnym za projekt The Wave Spa w ramach poprzedniej inwestycji w nieruchomości, gdzie podmiot stowarzyszony USIF-NJ zgromadził i pożyczył 50 mln USD na jeden z poprzednich projektów w ramach programu EB-5, przy czym zwrot z zainwestowanego kapitału nastąpił wcześniej niż planowano.

Nasi eksperci chętnie udzielą informacji w sprawie kwalifikacji do programu wizowego EB-5

USIF pomyślnie gromadził na szeroką skalę fundusze, które odegrały istotną rolę w ukończeniu najbardziej rozpoznawalnych projektów inwestycyjnych w ramach programu EB-5. USIF stał się „pierwszym" ośrodkiem regionalnym uznanym przez 18 największych instytucji finansowych, w tym J.P. Morgan, Goldman Sachs i Blackrock.

Działając w obszarze programu EB-5, USIF nieustannie wyznacza standardy inwestycyjne i stosuje najlepsze praktyki, a poprzez pionierskie zastosowanie procedury ponownego uruchomienia środków, USIF wyróżnia się na tle konkurencyjnych podmiotów, pomagając inwestorom w realizacji ich marzenia otrzymania amerykańskiej zielonej karty.

